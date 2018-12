En la fiesta del 'Boxing Day' con envidia

Nueve encuentros repartidos en cuatro horarios se celebran hoy en Inglaterra, es el Boxing Day y todo el mundo contento. Todos contentos empezando por esos niños que tan complicado tienen ir al fútbol entre lo desapacible de los horarios y las obligaciones escolares. Es una peculiaridad más de la muy peculiar Premier League, la competición de regularidad que libran los inventores de este apasionante juego llamado fútbol.

Recurrente y anualmente, el Boxing Day me da el artículo hecho, que no hay asunto menos cómodo que escribir de fútbol cuando no hay fútbol. Todavía en verano, la rumorología que ofrece el mercado es un recurso a emplear con cierta frecuencia, pero en este tiempo hay que devanarse demasiado la sesera para cumplir con esa cita diaria que es el compromiso de encontrar un tema que interese a la generalidad. Por lo tanto, bienvenida que sea la fiesta del Boxing Day.

Mientras aquí se alarga la resaca de esa milonga que atiende por Mundialito o se le recomienda a un futbolista que por qué no hizo bueno su apodo de Mudo a fin de no perjudicar a quien le paga, los ingleses acuden hoy a los estadios como el que va a una fiesta y, mejor aún, con la grey infantil de la mano. Siempre es el día siguiente de la Navidad y esa fiesta la viviremos en la distancia y gracias a la televisión mientras nuestros ídolos andan en chanclas vacando por esos mundos.

Son unas vacaciones con unos treinta años de vigencia, pues un servidor de Dios y de usted vivió muchos partidos en estos días. Así recuerdo cómo una Nochevieja, el Sevilla de Cardo tomó las uvas en un alto en el camino de vuelta de Salamanca o cómo el Betis de Iriondo lo celebraba en un hotel madrileño en vísperas de un partido en Vallecas. La AFE hizo y sigue haciendo valer sus cartas y lo mismo pretendió su homóloga inglesa, pero sin éxito. Y es que hay diferencias.