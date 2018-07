Aquí un esbirro

Señores de la Autoridad Portuaria, de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva, de Cepsa, Atlantic Copper, Ence y demás afectados. Se acercan las vacaciones y este mes no he recibido los habituales sobres con los que complementan mi cuenta corriente. Miren ustedes a qué día estamos y mi banco todavía no ha registrado los ingresos correspondientes.

Cumplo apenas un año en redes sociales y ya soy alguien en este mundo. He sido insultado por gente que jamás ha hablado conmigo. No sé si conocen cómo funciona un medio de comunicación. Apenas llevo más de dos décadas en ellos y a pesar de que ustedes los conocen mucho mejor que yo, me permito asegurarles, si no les molesta demasiado, que en las redacciones en las que me he pasado muchas, muchísimas horas, hay personas que escriben con la conciencia más que tranquila y que si no duermen demasiado no es porque les moleste la susodicha, sino porque todavía, a pesar de los años, se acuestan con ese animalillo que les da la noche cuando cuentan algo que no tiene nadie y desean despertarse para ver si, en efecto, así ha sido. Somos gente a la que le encanta lo que hace, que apenas nos damos un minuto para lamernos unas heridas que nos han hecho mucho daño, que hemos visto a compañeros con los que compartimos nuestra vida recoger sus escritorios y a los que se quedan, dejarse las pestañas en cada línea. Jamás en todo este tiempo me han dado algo más que un pen drive, o una agenda por navidades. Debo ser tan bobo que me pasé años cubriendo información pesquera y no me llegó gamba alguna que justificara los cientos de páginas que les dediqué. Tampoco las esperaba, ni las quería: simplemente hacía mi trabajo y me encantaba hacerlo. Dos años después de llegar a Huelva sigo en las mismas. Defiendo aquello en lo que creo, esos proyectos que considero que son beneficiosos para aquellas personas con las que me encuentro por la calle. No trato, ni trataré de dar lecciones a nadie; no sé de casi nada, sólo escucho a quien sí sabe e intento aprender cada día de ellos. Disculpen si les creo más a ellos que a expertos como ustedes. Una aclaración; la recuperación de la ría de Bilbao (mataría por tener una como la del Odiel) no se produjo por la movilización ciudadana, sino porque la reconversión y el agua se llevó las industrias de sus márgenes, pero de esto también saben ustedes más que yo; sólo nací allí.

Por cierto, que el comienzo es una broma. Me parece que se habían dado cuenta pero no vayamos a leches. Ale, hasta el próximo insulto. Que será hoy mismo.