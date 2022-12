Nos están engañando con el tema de la luz, la electricidad y las renovables. Posiblemente con muchas otras cosas más. No puede haber otra razón que lo explique. Vivimos en el país de Europa con mayores recursos naturales para generar energía de forma limpia y sostenible. Podemos ser incluso una potencia exportadora si nos lo proponemos. Y sin embargo damos pequeños pasitos, tímidos.

Recientemente Uruguay se convirtió en el primer país que durante una jornada completa fue capaz de depender de electricidad de origen renovable. ¡Todo el país! Podremos acudir a que si es un territorio pequeño, que si allí ahora están en verano y lo que queramos pero la realidad es la que es. Hay administraciones que con menos recursos nos han demostrado el camino a seguir, que la voluntad se demuestra andando y apostando de verdad. Se puede hacer.

Como muchos onubenses he estado de puente en el extranjero. Lo de aprovechar Faro y que estos días no sean festivos por Europa ayuda a abaratar costes de forma considerable. Debe haber pocas semanas al año en la que los onubenses viajemos más que en el puente de diciembre. Bueno, pues como ese aeropuerto que no vale para la Agencia Espacial nos coloca casi cualquier punto del continente aproveché con la familia para dar una vuelta por Baviera. Los mercadillos navideños, el frío, el vino caliente, las salchichas, los pretzel y cuantos tópicos se nos ocurran de Alemania.

De la excursión volví mosqueado. Moverse en la red de cercanías regional del sur de Alemania es para estarlo. Uno lo compara con nuestra diligencia con habituales fallos 'ocasionales' y goteras como duchas abiertas y se echa a llorar. Es un tema que ya cansa. Me encontré además con una sorpresa. En esos trayectos entre ciudades miraba atónito por la ventana la abundancia de placas solares. Reconozco que en los cuatro días que estuve en la región no vi el sol ni por la tele. Y sin embargo, eran pocas las viviendas o bloques que carecían de sus propias placas, los edificios públicos o las empresas. Disponen de una mínima parte de nuestras horas de luz, pero saben dónde está el futuro. Tal vez si las ayudas en España fuesen serias, la apuesta firme y se fomentase la autogeneración de energía con el mismo empeño que en otros países nos encontraríamos con soluciones prácticas para abaratar recibos y eliminar la dependencia. Si realmente lo pretendemos.