CON los datos de paro en Huelva del 20,57%, una de las tasas más altas de Andalucía, y sin tiempo físico para saborear un nuevo éxito del equipo de gobierno de la pasada festividad del Patrón, Fitur nos espera.

Me he llevado para el trayecto, por si se complica (pues ya saben que montar en tren desde Huelva es una aventura propia de Calleja), un cuaderno de 100 páginas de sudokus, y un par de palmitos que he financiado a 12 meses. Durante el trayecto, como si fuera el stand de Huelva, le iré sacando las abuelas y a la vez que los tengo entretenidos, ofrezco una degustación única. Además, la tiesura impera también en Fitur y muy probablemente es lo único que os vais a llevar a la boca gratis.

De Fitur, sin duda, me quedo con el hashtag. Me encantaría saber quién ha sido el creador, y así darle mi más sincera enhorabuena al artífice de tal maravilla. Y es que no puede ser más acertado, #PONTEAPRUEBAENHUELVASUBLIME!!. Y es que simplemente #ponteaprueba y si… eres valiente, vente a Huelva. Pero para llegar hasta ella, sufrirás lo que no hay en los escritos, ya que sus infraestructuras son aún de los inicio de la serie Cuéntame.

Una vez superado el escollo del cómo llegar, durante tú quincena gozarás a buen seguro de la ciudad, de su clima, su gastronomía, y su gente (chungalista la gran mayoría), que te acogerá y hará sentir como en casa. Aunque si vienes “mañana” no te asustes, ya que la tenemos levantada, pues andamos peatonalizando “algunas” calles.

Por cierto, se ha presentado, y tendrá lugar entre el 11 y 15 de junio, la I Feria del Legado Británico. Otra feria más para el concejal de Cultura, quien cuando esto de la política se acabe (Dios no lo quiera), dada la formación en tan solo un año, le veo como presidente nacional de Feriantes.

Habrá que esperar noticias del atuendo para asistir a dicha feria: de flamenco, con traje estilo sevillanito. Usted dirá, concejal. Le lanzó el guante y le insto a que en la primera edición de dicha feria, Huerva cuente con la Caseta del Chungaleta. Del decorado ya me encargo yo, despreocúpese. Barra de chapa (como le gustan a Gabi), vaso de plástico, bebidas británicas, ¡¡y marismeños y Onuba en bucle!!

Espero noticias suyas al respecto excelentísimo concejal. Sería una grata noticia, y el chungalismo le daría un gran empujón al acontecimiento, llevándolo de nuevo al éxito que nos tiene asegurado, como viene siendo habitual en cada tarea que le compete.