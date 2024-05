Nos metemos prácticamente en el mes de junio, se nos va el, deseado por muchos onubenses y rocíeros, mes de mayo. Finalizada la Romería, cada cual saca sus conclusiones, porque nunca llueve a gusto de todos. Los hay que piensan que ha sido menos multitudinaria con respecto a años anteriores, habrá quien opine que se sacó la comitiva de la ciudad con eficacia y prontitud, y habrá también quien saque pecho con un nuevo éxito, ya que de nuevo se ha conseguido retomar la estampa del discurrir de una caballería, carros tradicionales y peregrinos por el Ayuntamiento con Pilar y Mariló a dúo entonando una salve ¡a tono y a compás!

Lo que es evidente es que para la concentración tanto humana como equina que se ha dado sí es todo un éxito que no ocurra incidencias de alcance. Y todo ello es gracias al Plan Romero. El consejero Antonio Sanz, sacaba pecho y presumía del dispositivo, pues lo que se monta hoy día no tiene nada que ver con lo de hace 35 años: se dispone de geolocalización de hermandades, asistiendo ante cualquier emergencia en tiempo récord; se movilizan unos 7.000 efectivos para su correcta coordinación; se incorporan drones… Pero, por si fuera poco, el presupuesto para el Plan Romero de 2025 será de 4 millones de euros. No estaría mal dedicar un millón a la compra de aután y repartirlo a los peregrinos. En definitiva, que el Plan Romero hoy día es todo un referente en Europa.

Y a todo esto, me asombro y me deprimo al ver que hace 34 años de la construcción de la A-49 y Huelva sigue igual. ¿Nadie se ha preguntado por qué no hemos crecido como ciudad, a la par que lo ha hecho el Plan Romero a lo largo de estos 40 años? Quizá sea exigente pero nos conformaríamos con haber crecido tan solo un diez por ciento de lo que lo ha hecho el Plan Romero. Probablemente contaríamos con los mismos privilegios que, por ejemplo, disfrutan ciudadanos de Valladolid o Girona. O como dijo mi primo Paco Muñoz en su Zurriago, quizás tendríamos que salir a la calle a manifestarnos para exigir unas inversiones que nos corresponden como al resto de ciudadanos.

Aprovecho la coyuntura para recordar sin distinción alguna a parlamentarios, delegados o las de la lista Forbes, que deben sentirse privilegiados, ya que son elegidos por los onubenses para “trabajar” por su tierra y traer riqueza a Huelva. Y que una vez la traigan, ya esa será nuestra hasta el fin de los días. De momento creo que llevamos 40 años de retraso…