Jesús Maeztu dejará de ser el Defensor del Pueblo Andaluz, cumplió 81 años y lleva desde 2013 de tribuno de la plebe, de modo que el buen hombre se ha permitido pedir un deseo en su despedida del Parlamento: le gustaría que le sucediese una mujer. Ya toca, esta institución ha tenido en 40 años de historia a tres defensores hombres, Manuel Conde-Pumpido, José Chamizo y Jesús Maeztu, y en Andalucía hay mujeres de sobra comprometidas y preparadas para ello; hemos tenido alcaldesas en todas las grandes ciudades, una presidenta de la Junta y tres del Parlamento, pero a la bancada de Vox esto le ha sonado a “dedazo de cuotas de género”, a dictadura feminista, masculinicidio institucional o alguna otra chaladura ideológica de éstas que inventa el que sin duda es el grupo más dogmático de la Cámara andaluza.

El parlamentario de Vox Benito Moreno se ofuscó al escuchar a Maeztu, fue oír la palabra mujer y saltar como un resorte, casi como si el Defensor del Pueblo hubiera ofendido a los adorables Javier Milei o Benjamin Netanyahu. “Señor Maeztu –aseguró, masculinamente indignado–, su sucesión deberá ser para quien lo merezca”. Olé la meritocracia.

El día siguiente fue peor. Manuel Gavira, que es portavoz de Vox y una persona más asentada que el parlamentario ofuscado, acusó a Juanma Moreno de permitir “el adoctrinamiento en las aulas, pederastia incluida”. Los de Vox sueltan estas barbaridades sin que les tiemblen las pulseritas, han perdido el sentido de la proporcionalidad, imputan un delito de tales características al presidente de la Junta y ya están pensando en la siguiente, Alvise les aprieta, Iker Jiménez les inspira.