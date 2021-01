Xandro Valerio, el poeta de la copla

Hoy¡cuántos artistas nos ha dado y nos sigue dando nuestra provincia! Me he referido en algunas ocasiones a los de Moguer o Punta Umbría, pero no me puedo olvidar de otros pueblos de esta tierra. Por ejemplo, la minera Nerva, que nos brindó al gran músico Maestro Rojas, autor del célebre pasodoble 'Nerva'; o al gran pianista Javier Perianes, que triunfa por el mundo entero; o el joven Alberto Anaya, que actualmente se encuentra perfeccionando su técnica en Estados Unidos. Y por supuesto el pintor neocubista Daniel Vázquez Díaz, autor de los frescos del Monasterio de La Rábida. Y otros muchos como Mario León, Antonio León, José María Labrador, Laura Cirilo y tantos otros. Y qué decir de los que aporta la luminosa Ayamonte, con pintores como Rafael Oliva, D´Esury, Lola Marín, Overli, Amalia Feu o la familia Aguilera, cuyo padre, hijo y nieto: Rafael, Florencio y Chencho, cada uno con su estilo propio.

Hoy incido nuevamente en Moguer, porque allí hay un gran artista al que le tengo una gran admiración.

Qué pena me da que no se conozca lo suficiente a esta persona tan interesante fuera de su pueblo natal. Xandro Valerio era el seudónimo que utilizaba Alejandro Rodríguez Gómez, un joven moguereño que nació en 1896, cuando ya Juan Ramón Jiménez tenía 15 años. Y mi opinión es que, teniendo mucha valía, el autor de 'Platero y yo' siempre iba por delante. Poco se hablaba de Xandro y se sigue sin hablar. No hace mucho le pregunté a un moguereño que si sabía quién era Xandro Valerio y me contestó que era una empresa constructora muy buena que había en el pueblo. Ni los propios moguereños lo conocían bien. Hoy, afortunadamente sí, en el pueblo se interesan por él y por su obra y se le hacen homenajes, pero en el resto de la provincia de Huelva es un desconocido.

El joven Alejandro trabajaba en un banco, pero a la vez escribía en periódicos de la época donde hacía sus primeros pinitos con sus crónicas y sus versos. Se marchó y vivió en Barcelona y Madrid, donde se unió a otros escritores dándose a conocer.

Hoy sigue siendo un escritor poco conocido fuera del ámbito artístico en el que se movió. Fue poeta y letrista. Escribió letras de canciones y coplas de mucha sensibilidad para muchos artistas de renombre como Concha Piquer, Juanito Valderrama o Juanita Reina, entre otros muchos. Pero sus coplas se siguen cantando hoy en todas las fiestas. Quién no ha cantado alguna vez "a tu vera, siempre a la verita tuya…", o "El Porompompero", o la célebre "La Parrala", copla dedicada a su paisana, la moguereña Dolores Parrales, se hizo una película sobre ella cuya letra decía más o menos así: "La Parrala dicen que era de Moguer, otros aseguran que era de La Palma, unos decían que sí, otros decían que no y 'pa' dar más que decir, la Parrala así cantó: que sí, que sí, que sí, que sí, que a La Parrala le gusta el vino, que no, que no…". Y termina diciendo que "¿por quién llora, por quién bebe, por quién sufre La Parrala…?" Esta letra, al igual que otras, las escribió con su amigo Rafael de León, con quien tuvo una gran amistad.

Durante la Guerra Civil Rafael fue encarcelado y Xandro lo visitó en muchas ocasiones, pudiendo ambos escribir muchas cosas de forma conjunta como por ejemplo la comedia 'La Casa de Papel', que estrenaron en Barcelona al finalizar la maldita guerra. También son suyas las letras 'Tatuaje', 'Cuchillito de Agonía', 'Cinco farolas' o 'Me casó mi madre'. Casi todas estas formaban parte del repertorio de la gran Concha Piquer.

Escribió muchas poesías, de las que son dignas de resaltar algunas como 'Versos de Moguer', 'Romances y sonetos' o 'Gozos de amor en silencio'. De él decían los críticos que tenía un exquisito léxico para matizar sus obras. Fue un compositor que participó también en muchas películas que hemos visto hasta la saciedad tanto en cine como en televisión. Películas como 'Bienvenido Míster Marshall', del director García Berlanga, o 'Historias de la radio', de José Luis Sáenz de Heredia, y muchas más.

Se le están haciendo en Moguer muchos reconocimientos. Uno muy importante lo ha patrocinado la Fundación Cepsa y lo ha coordinado el Liceo Municipal de Música. En él se recuerdan sus mejores letras y canciones. Sin duda una gran y justa labor para dar a conocer lo importante que fue y sigue siendo. Además, en su pueblo natal en una zona muy céntrica, detrás de la Iglesia de Nuestra Señora de la Granada, una calle lleva su nombre.

Escribió varios libros y en una revista de escritores vanguardistas llamada 'Grecia' se publicaron muchos de sus escritos, destacando los poemas titulados 'Obsesión', 'Ego' y 'El madrigal de la muerte'. También entabló una sincera y bonita amistad con otro moguereño ilustre, Curro Garfias, Premio Nacional de Literatura y entrañable escritor que ya tiene en la casa donde nació Juan Ramón Jiménez de la calle Ribera una sala con todo lo que donó

Xandro Valerio se presentó a muchos certámenes en sus comienzos y ganó bastantes. Y lo que es más importante todavía, hoy escuchamos sus letras en canciones que nunca pasaron de moda. Y es que sin duda alguna está considerado como el mejor letrista de todos los tiempos. Es el poeta de la copla.