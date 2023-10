CON mi Huelva patas arriba, al compás de Bernarda y Fernanda de Utrera, os traigo de nueva unas ya tradicionales papas con chocos, éstas, post plenarias, y con la única intención que sea del agrado de todos y por ende, todo un éxito.

Fue miércoles, y no precisamente Miércoles Santo, el día de las grandes devociones de la ciudad. Fue miércoles de pleno. Pleno que de nuevo se superan. En primer lugar, me gustaría comunicar la urgencia de la reubicación en el Salón de Plenos de la señora Rossi; está sentada a escasos metros de la fuente de Plaza de las Monjas y tiene que realizar señales de humo cada vez que desea intervenir, a Pilar se le pasa de darle su turno de palabra, un follón… a la vez, la pobre Mónica contempla el intercambio de golpes desde muy lejos. Sí, han leído bien, he dicho intercambio de golpes.

Se detecta claramente que en los plenos se juegan dos partidos bien diferenciados: uno es el de los de la esquinita, Wences vs Mónica; y el otro, Arias contra todos.

Veo a Arias y veo a Vinicius: él mismo se lanza el córner y él lo remata. Pregunte quien pregunte, sobre lo que se pregunte, balón al pie a Vini, y él resuelve. El presenta la moción, él contesta en el turno de réplica, él contra Baluffo, él contra María Teresa… “¡Todos para uno, y uno para todos!”. Debe ser agotador. Ya os confirmo que habrá que ir a Sonytel e ir mirando precios para recambios de su micrófono plenario porque ¡a este paso no aguanta toda la legislatura!

Y atención, pues se me erizó la piel, los pelos de punta, cuando oí de voz de la alcaldesa: “Se aprueba por unanimidad”. ¡Ole por ustedes! Os habéis puesto de acuerdo, y todos de una vez… Ole por ustedes, “¡¡vámonos, mi gente buena!!

Y me pregunto yo, ¿Huelva tiene seguro? ¿Qué tipo de póliza tiene el Ayuntamiento con respecto a la ciudad? ¿Seguro a terceros, robo, incendios y lunas, o todo riesgo con o sin franquicia? Almas mías, si es a todo riesgo, aprovechen la coyuntura y en vez de meterle al seguro los arbolitos, tiren de veteranía, por favor. Ya que Gabi, afortunadamente, no dio ningún siniestro durante su etapa al frente del gobierno, y viendo que ni con mi amigo Moreno Bonilla va a cambiar el panorama, aprovéchense, pues es el momento.

Como causas catastróficas de Bernarda métanle al seguro los trenes, la A-49, la recuperación de la playa de la Gilda, o un puente nuevo, ya que Bernarda nos ha robado hasta el puente nuevo que estaba a punto de inaugurarse. Convenced a la aseguradora que el puente se le pondrá su nombre, el Puente de Mapfre, o el Puente de Allianz, o de Catalana Occidente ¡y traemos a Puigdemont para que lo inaugure!