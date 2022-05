Dicen que la soledad es uno de los grandes males de nuestros días. Y que estar solo no es sentirse solo. La soledad es más que una realidad, un sentimiento. A mí siempre me ha aterrado y a medida que van pasando los años voy aprendiendo a convivir con ella, hasta el punto de querer hacerme su amiga. Supongo que es algo bueno. Los psicólogos dirían algo así como que "me estoy curando" y que estar a solas con uno mismo es, a veces, necesario. Pero, ¿qué ocurre con la soledad no deseada? Ese tipo impuesta, que te llega de repente y te deja sumido en un pozo. Esa es la soledad que asusta y que, por desgracia, está cada vez más presente.

Vivimos en una época en la que estamos más conectados que nunca y a la vez nos sentimos también más solos que nunca. Si desde el año 2020 vivimos en una pandemia a causa del Covid-19, mucho antes ya se hablaba de otra pandemia más silenciosa pero igual o incluso más grave: la soledad.

Aunque Internet no es la única causa. La pérdida, el miedo al fracaso, la exclusión de la sociedad, el aislamiento, el propio entorno familiar… todo eso genera un sentimiento de soledad tan fuerte que en muchos casos lleva a los que la sufren a no querer continuar con su vida. Por suerte, existe un 'teléfono de la esperanza' en Huelva que está activo las 24 horas del día durante los 365 días del año, precisamente para combatir, entre otros muchos males, la soledad.

Me quedé de piedra cuando Luis Benítez, presidente de la asociación El Teléfono de la Esperanza en Huelva me contó el otro día que son muchos también los niños que llaman desesperados, sintiéndose solos y aislados. Se me congeló el alma ¿Da miedo, no? ¿Qué puede hacer que alguien a tan temprana edad sienta esa desesperación para coger el teléfono y llamar a un desconocido suplicando ayuda? La respuesta quizá sea la falta de comprensión familiar, el no sentirse integrado en su entorno o, simplemente, la deshumanización a la que hemos llegado.

Por eso existen alternativas como El Teléfono de la Esperanza en Huelva, que este 2022 celebran 30 años de trayectoria, para hacer frente al desalianto de las personas que no encuentran sentido a sus vidas. Un número no siempre conocido y que bien merece un hueco en este pequeño espacio que cada semana me regala mi querido Huelva Información. Anoten bien el 959281515. Una llamada que puede cambiar un triste final por un nuevo comienzo lleno de vida.