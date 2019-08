Raro es el verano que no toquetean el fútbol

Como resulta que no hay nada que le guste más que eso al mandarinato futbolístico, modificar las reglas del juego es algo que pone tanto a esa gente que raro es el año que no le dan otro toque a la cosa. Y la verdad es que desde que el fútbol es fútbol, el cambio más provechoso y casi único ha sido que el portero no pueda recepcionar con las manos cualquier cesión de un compañero. Por lo demás, tocar por tocar para justificar la soldada.

En este verano han sido varios los toques pegados a ese Reglamento que antaño regulaba el polivalente Pedro Escartín. Árbitro, periodista, seleccionador y directivo fue en su vida de hombre de fútbol, por lo que su larga mano era la más influyente de todas. Ahora hay tantos como él que no hay verano que pase sin que cambios más o menos ridículos nazcan para confusión de espectadores y de protagonistas que cuando le cogen el pulso ven que hay un nuevo cambio.

Este año han sido varias las innovaciones, una choca en particular y ha dado mucho juego para el debate ya en la primera jornada. Es la de tarjeta roja a quien pise el talón a un contrario sin meterse en si hubo voluntariedad o no en la acción. Lo cual me parece un craso error y así se vio en Balaídos con Modric y en el Metropolitano con Jorge Molina. Dos expulsiones claramente injustas para expulsar a dos futbolistas que no se caracterizan por tener un talante violento.

Y peor aún es que no se castiguen todos los pisotones, absolutamente todos. Claro que para eso podía el VAR dejar de hacer excepciones y dejar de estar tan a expensas de la mano del hombre. Injustas las expulsiones de dos futbolistas que obraron involuntariamente, más injusto aún es que se pase por alto un pisotón tan claramente voluntario como el de un jugador del Valladolid al Aquiles del bético Loren. Y es que si ya que tanto manosean el fútbol hubiera un criterio común...