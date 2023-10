Pilas para el Mundial

Quedan más de seis años por delante y es cierto que el transporte hasta la provincia no son muy favorables, pero mal haría Huelva si no aprovechara la oportunidad que se presenta con el Mundial de fútbol de 2030 que va a organizar España junto a Portugal y Marruecos. La sede de Sevilla, en el estadio de La Cartuja, es una de las fijas, a menos de una hora, por eso hay que captar el alojamiento de selecciones y aficionados, teniendo en cuenta que en pleno verano las temperaturas sí son más competitivas aquí que en Sevilla. Que no nos adelanten otros. Hay que ponerse las pilas.