La noticia está en la página web del Ministerio del Interior. Allí metidita junto a un millón de datos de la pasada jornada electoral. Yo la traigo aquí hoy porque me parece mucho más importante que el resultado de las elecciones. Aunque a mi entender puede haber un hilo que las conecta. La noticia la titulan en la página del Ministerio de la siguiente forma: "La Policía Nacional desarrolla el primer macrooperativo contra la difusión online de material sexual autoproducido". La cosa va de menores y de vídeos de contenido sexual. Pero de vídeos producidos por los propios menores con sus cuerpos. Ciento diez niños españoles, entre 2 y 13 años, han sido identificados. Han leído bien: entre dos y trece años. Yo tuve que pasar por este dato varias veces antes de reproducirlo. Las dos primeras veces creí haber leído mal. Dice la noticia textualmente que las grabaciones contenían un "alto contenido sexual". Los niños grababan y publicaban en redes sociales estas imágenes buscando la aprobación y los votos positivos que allí pudieran recibir. No sé si todos los adultos normales comparten mi estupefacción. A veces pienso que vivo en una burbuja en la que me relaciono solo con personas decentes y creo que todo el monte es orégano. Naturalmente que estos menores no son calificables éticamente. Sólo me pregunto en qué mundo viven estas criaturas, quiénes son sus padres, qué saben estos de sus hijos, qué ven estos menores, qué leen, qué miran, quién los supervisa, con quién se ven, qué valores reciben. Las preguntas pueden llegar al infinito.

Una sociedad en la que esto ocurre, y no es noticia de primera plana, es que anda muy mal, rematadamente mal. Si casi nadie se alarma ante el hecho de que un niño de doce años pueda grabar imágenes de "alto contenido sexual" con otro niño de cinco es para decir apaga y vámonos. ¿Tendrá esto algo que ver con la obsesión de algunos en el adoctrinamiento sexual de los menores en los colegios bajo pretexto de que eso resulta muy igualitario y muy progresista? Y, por supuesto, sin el conocimiento ni consentimiento de los padres. No lo afirmo. Simplemente tal como se me ha venido a la cabeza lo escribo. Esta noticia pasará, la tragaremos en el torbellino postelectoral. Mientras tanto, millones de padres viven indefensos ante lo que tenemos encima, al tiempo que la clase política dominante pasa cien pueblos de esta noticia que, a lo peor, hasta le resulta simpática a más de un descerebrado. No puedo más que traer aquí este suceso escalofriante y compartirlo con mis lectores, mientras los invito a reflexionar. Y nada más. No se me ocurre nada más.