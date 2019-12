Insistiendo en cómo envidiamos a la Premier

Recurso que se agradece un año y otro para cumplir con la cita diaria de este artículo. Un año más hay que apelar a cómo los aficionados ingleses llenan estas fechas con su juguete favorito, que no es otro que disfrutar de la Premier en compañía de hijos en plenas vacaciones escolares. Y eso que ha habido futbolistas y entrenadores procedentes del otro lado del Canal dispuestos a acabar con esa costumbre de no parar la competición.

Naturalmente los ingleses, que bastantes concesiones hicieron al importar unos estilos de juego que nada tenían que ver con el británico, no tienen un pase y el fútbol navideño no sólo no se para sino que cobra un especial interés para que los estadios se vean abarrotados. Y así, por ejemplo, hoy tenemos un choque entre los dos equipos que encabezan la tabla con la aparición del reciente campeón del Mundo, el intratable Liverpool de Jürgen Klopp, en la cancha del Leicester.

Nueve partidos se han programado para este Boxing Day, tradicional festivo inglés que data de cuando la Inglaterra victoriana implantó este día vacacional y de regalos para el servicio. Es un día grande en el calendario anual de la Premier y motivo de envidia para cuantos padecemos esta especie de ley seca futbolística que arrancó cuando surgió a finales de los setenta el sindicato de Futbolistas Profesionales, esa AFE que posibilitó que un personaje como Rubiales sea presidente.

La televisión hará que hoy paliemos nuestro síndrome de abstinencia sentándonos ante su majestad la Premier, esa competición que le enseña la matrícula a las demás del ramo, incluso a la que llaman primera Liga del mundo. Una Liga, la nuestra, con sus campos cerrados a cal y canto en unas fechas en las que esos niños que no pueden ir a los estadios con tanto partido nocturno siguen sin disfrutar de su espectáculo favorito porque ahora que pueden verlo no hay fútbol.