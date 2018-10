Huracanistas ilustrados

Mira que no aprendemos. Lo mejor que tiene nuestro trabajo es la cantidad de cosas que aprendes, aquellas donde te deposita todo lo que haces y que tu curiosidad pone de su parte para acostarte un poco más sabio de lo que te levantas. A lo largo de estos años he podido retratar desde los crímenes más atroces que alguien pudiera imaginarse, a conocer los mecanismos de una decisión política que redunda en beneficio de los ciudadanos o del bolsillo de algunos, tratar con personas a las que has visto en alguna cadena de televisión haciendo algo innoble o pasearme por varios lugares para conocer qué hace el paisanaje. Eso es lo mejor. Los peor son quienes entre nosotros se olvidan de esto y creen que ya lo saben todo, sea de lo que sea. No hay registro histórico de tertuliano que al ser interrogado por cualquier asunto se haya descolgado con un honesto "mire usted, de eso no tengo ni idea".

En las últimas horas me ha vuelto a pasar. Desde que las redes sociales han venido a estropearme la vida -probablemente es otra de las cosas malas de este trabajo, si no la peor- en ellas encuentro comportamientos que ni en la peor de las tascas, infectos tugurios y lugares poco recomendables, me he vuelto a encontrar. Entre que la Aemet no ha tenido una de sus mejores semanas y la cantidad de expertos en huracanes, sobre todo de ese tal Leslie que nos ha tenido ocupados el fin de semana, han formado la tormenta perfecta. Sorprende cómo en Huelva hay tantas personas que distinguen a la primera una "trayectoria errática", una "tormenta postropical" o han tratado de tú a tú al jefe del Centro de Huracanes de Miami, lo digo porque le han corregido la plana varias veces a lo largo de los últimos días.

Pasa con cada accidente de tren que trae bajo su brazo expertos en seguridad ferroviaria; con las elecciones en Azerbaiyán, lugar en el que muchos parecen pasar sus vacaciones; con el tema catalán que lleva aparejados especialistas en la sociedad de L'Empordà; pasó con el llamado conflicto vasco con aquellos que vieron el antiguo San Mamés de pasada y pasa con la política actual, con una colección de tertulianos que parece que departen con Sánchez a diario, como antes lo hicieron con Rajoy o quienes se deslizan -que también los hay- con las "interioridades de la Casa Blanca de Trump" como si Melania les llamara para ver qué se pone cada día. Lo peor es que cuando pasa algo, estos mismos te sueltan aquello de: "te lo dije; eso ya lo sabía yo".