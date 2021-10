Huelva: cuando el ninguneo sale gratis

Ocurrió en la cola de un supermercado. Una señora, contrariada, insistía en que no quería la bonita nevera de Coca Cola que la cajera, dale que te pego, le ofrecía:

-Cójala usted, mujer.

-Que no la quiero, cariño. De verdad que no.

Tras el tercer cójalausted ya resonaron las cuatro palabras mágicas, "es-que-es-gratis", y entonces todo el super se hizo tromba hacia el pasillo de las dichosas neveritas. Además de para adelantar un par de puestos en la cola, el suceso me sirvió para reflexionar sobre cómo cambian las prioridades cuando algo resulta gratis. Lo que sea. ¿Que regalan globos? Allí vamos con los niños. ¿Habas con chocos gratis? A por ellas, aunque hayas desayunado hace media hora. ¿Hay entrada libre al Muelle de las Carabelas? Ahí estamos todos llenándolo hasta las trancas. Y si ponen cerveza por la cara… Bueno, eso son ya palabras mayores. Un cataclismo. Estoy convencido de que si cobraran un céntimo por caramelo se acabarían los paraguas boca abajo y los empujones en la cabalgata de Reyes. Lo gratis atrae. Es casi hipnótico.