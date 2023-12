Durante estos días, mientras paseamos por las decoradas e iluminadas calles de nuestra ciudad, es muy frecuente encontrarte con personas conocidas y aprovechamos el momento para felicitarnos mutuamente por la llegada de la Navidad y el Año Nuevo. También es verdad, o así lo intuyo, que últimamente se están midiendo gramaticalmente los tradicionales saludos navideños utilizando fórmulas dialécticas muy medidas, al más estilo político del “juro o prometo” utilizado por los cargos institucionales para definir su tendencia.

Y pongo ese caso como ejemplo práctico del matiz gramatical utilizado últimamente al felicitar las fiestas a secas, sin más. Una fórmula que parece preferir la tendencia laicista actual, quizás intentando suprimir el sentido religioso navideño en el que inevitablemente se encuentran inmersas esas fiestas concretas. Por otro lado nos encontramos, el contrapunto de los que airadamente enfatizan el exclusivo protagonismo religioso del nacimiento de Jesús.

Por todo ello, como resultado final nos encontramos a la hora del saludo, con los que se inclinan principalmente por el “Felices Fiestas” y por los que optan por el “Feliz Navidad”.

Curiosamente no encontramos esta tendencia a omitir lo religioso en las felicitaciones realizadas en las fiestas de otras religiones minoritarias. Algunos la entienden como una muestra de respeto y empatía a sus creencias. Sin embargo, me parece entender que para los creyentes de la religión mayoritaria en España, no se lleva a cabo esa empatía y constantemente se ignora la importancia de estas fechas para los católicos e incluso nos encontramos con los casos más llamativos de los que pretenden resaltar otras festividades laicas alternativas como “el fin del otoño” o “la llegada del equinoccio de invierno".

Pues miren ustedes, en estos días los católicos nos centramos en celebrar el misterio de las primeras manifestaciones del Señor, quizás las más conocidas y populares: su humilde nacimiento, el 25 de diciembre y su Epifanía, con la adoración de los Reyes Magos, el 6 de enero.

Y por si quedara duda su sentido religioso, durante estas señaladas fechas también tienen lugar otras celebraciones importantes para los cristianos, quizás menos populares pero que también las disfrutamos y deseo recordar como:

-La Fiesta de la Sagrada Familia, el 26 de diciembre, mostrando a Jesús, María y José, como ejemplo de familia cristiana.

-Los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, recordando el martirio de todos los niños que fueron ejecutados por el rey Herodes intentanto que pereciera el niño Jesús.

-La maternidad divina de María, el 1 de enero, reconociendo a la Virgen María como la Madre de Dios.

Así que si a ustedes no les parece inoportuna mi elección y nos vemos por las elegantes calles iluminadas por Navidad en nuestra ciudad o provincia, permítanme que os salude con un contundente: ¡Felices fiestas navideñas!