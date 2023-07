Aquí me encuentro nuevamente al pie del cañón, para deleite, espero, de la gran mayoría. En plena jornada de reflexión, con un contraste, cuanto menos, llamativo, “el personal de Correos saturado, y el futuro presidente del Gobierno de baja laboral sin haber pegado todavía un palo al agua”. ¡Arte!

El que no está de baja (de momento) es el recién nombrado presidente de la Diputación, David Toscano. Deseando estoy que la próxima semana mi anhelado Felipe Arias, junto con Toscano, realice un nuevo inventario y conozcamos detalladamente el desglose de facturas de la anterior presidenta, María Eugenia Limón. Habrá ingentes facturas de la presidenta en Moisés Giraldo para avivar ese rizo peculiar de Tina Turner, ¡el cual me tenía locamente enamorado! O será un más de lo mismo: facturas infladas de desayunos, de tardeo en La Cantina del Puerto, en Los Cuartelillos, Kiosco Manolín, etc.

En lo concerniente a Arias, esta semana ha anunciado revisión del PGOU y creación de “una comisión” para la reactivación de proyectos urbanísticos que se encuentran guardados en el cajón. No creo que sea necesario decir más. Incluso me atrevo a confirmarlo, que será cuestión de tiempo, que alguna rotonda que se le quedó a Perico Rodri pendiente salga a la palestra en breve.

Espero, y deseo, que disfrutéis mañana del día, y no precisamente de playa, tanto los que estéis en las mesas, como los que ejerzáis vuestro derecho al voto. No soy nadie pero os aconsejo que no lo dejéis para última hora, que os conozco. No suele pasar a menudo, pero un atasco, o un accidente en el puente, y salen al balcón en calle Génova mientras buscáis aparcamiento en Punta.

Yo, el domingo ya lo tengo planteado. Me levantaré y me daré un bañito en La Canaleta de mis amores. Fresquito, a lo Felipe Arias, con mi guayabera y engominado, por supuesto, aunque sea domingo, iré a ejercer mi derecho al voto para posteriormente almorzar en el chiringuito Heidi Bananas de Matalascañas, sí, ese chiringuito que cuando terminas de almorzar no es que te lo cobren, ¡es que te regalan el mamazo! Espero que todo lo planeado no se me fastidie camino de votar al colegio porque una palmera de La Vega Larga ¡se me haya caído encima!

¡Gracias, y hasta siempre, Pedro Sánchez, pues tienes mucha culpa de este planazo para el domingo! No intenten empatarme el domingo: bañito en La Canaleta… ir a votar a Huelva… sardinitas con tinto de verano y el mamazo pegao… Y todavía tendré que escuchar a Feijóo desde el balcón diciendo que ha sido ¡¡el gran ganador de la jornada!!