Difícil campaña de abonados

Se acerca la fecha para que la afición albiazul abandone la dolce far niente a la que se entregó para vacunarse del histórico batacazo que se dio el club, con la cadena de descensos más triste de las conocidas. Toca afrontar el nuevo reto. Mucho trabajo tiene por delante el nuevo responsable de marketing y comunicación de la entidad, aunque conocimientos no le faltan, para lanzar una campaña de captación que despierte la llama recreativista en una afición desecha por la tristeza. Cierto es que los fichajes que se conocen no enganchan, pero solo los seguidores pueden inocular el veneno del recreativismo a la plantilla que debe rescatar al Decano del averno.