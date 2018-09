Dejen la hora, cambien de siglo

Debo ser un extraterrestre, pero lo único que me afecta el cambio de hora, es tener que tragarme el cabreo de mi madre cada vez que la llamo el par de días al año del evento. Tampoco me importaría que dejasen de tocar las narices con las explicaciones que, llegados los días, hay que dar a los que parece que lo viven por primera vez: "Entonces, esta noche ¿dormimos más o menos?" Vamos que mi amigo Alessio ha dado en el clavo al colgar esta semana un tuit en el que decía: "Van a quitar el cambio de hora. Ojalá que dejen la que tengo puesta en el coche" que, entre ustedes y yo, se pasa uno sus buenos minutos dándole vueltas a cómo diablos se hacía y si era Menú-Opciones-Configuración, o si había que darle a Opciones-Propiedades de pantalla, algo que conlleva inevitablemente, que el relojito de marras se quede en hora portuguesa durante seis meses.

Lo que me preocupa es el regreso de la viejunería galopante que ha traído consigo. No nos podemos resistir a lanzarnos a bucear en el Nodo y sacar imágenes en blanco y negro de todo cuanto nos pasa. En esta ocasión, hemos recordado cuando el okupa del Valle de los Caídos quiso agradar a sus amiguitos alemanes. Y dale la burra al trigo, oiga. Pero es que de un tiempo a esta parte, todo es lo mismo. La Memoria Histórica, procesiones, capeas, festejos, lanzamiento de cabras desde el campanario, más procesiones, besapiés, y besamanos, salidas extraordinarias, advocaciones marianas, un Mini nuevo que lo hacen en Alemania, concentraciones de 600, gitanitos en la merienda de la redacción, chistes de gitanos y Carrero Blanco, cantantes juzgados por cantar (mal), Puigdemont, José Manuel Soto, la leche cruda, la mili que alguno quiere, la dieta orgánica, polémica por la retransmisión de la Santa Misa y alguna procesión más que se queda por el camino. Vamos que falta que la Seat vuelva a fabricar el 600, que el Donuts sepa a lo de antes, que regrese Locomotoro, que vuelva la Mirinda, los coros y danzas de la Sección Femenina y un grupo de lagarteranas en el Un, Dos Tres.

En fin que como me marcho de vacaciones, que ya me toca, me gustaría que al volver me encontrase con algo más modernillo, la verdad. No sé, no me pregunten qué es, pero me gustaría encontrarme con un paisanaje que mire para adelante, en lugar de para atrás. En sus manos encomiendo la tarea. De momento, bien harían con no romper nada.