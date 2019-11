Cortos de miras

Cuando no estaba la autovía V Centenario, la excusa de su no realización era que no había tráfico suficiente. Con esta falacia se mantuvo una mala carretera de doble sentido, peligrosa e incómoda. Al final, la hicieron pero justificaron su ejecución con la efemérides que se celebraba. Eso sí, nos la vendieron como un regalo con el que teníamos que estar contentos, dando gracias a la generosidad gubernamental -menos mal que las carabelas salieron por la costa de Huelva, si no la autovía aún no estaría o se habría tenido que esperar más años-. Se ha demostrado con creces que era mentira lo de la escasez del tráfico. Pero los tiempos avanzan, surgiendo nuevos retos -como el del cambio climático- y problemas, y al afrontarlos se evidencia que los recursos existentes pueden ser deficitarios o que las estrategias empleadas son inadecuadas. Pues bien, todo esto lleva a que en materia de comunicaciones a Huelva no se le está dando la respuesta acertada a esos retos y problemas. Necesitamos un servicio de trenes acorde con los tiempos actuales, tanto en calidad como en la diversidad horaria para que no se restrinjan las opciones de su uso. Llegados a este punto en este tema, no cabe otra cosa que manifestar que la situación que padecemos es de una absoluta vergüenza. Es verdad que otras provincias o autonomías pueden alzar la voz con una declaración igual o similar -como los extremeños o gallegos, no así los catalanes, muy bien comunicados-. Pero si alguien quiere aplicarse lo de mal de muchos, consuelo de tontos, que se lo aplique pero el que escribe, como la mayoría de onubenses, no. Estamos en campaña electoral y sería una buena ocasión para que los candidatos de Huelva aclararan qué piensan y qué van a hacer -si es que lo hacen- con las comunicaciones ferroviarias. P. ej., con la conexión con Sevilla, donde se producen retrasos -a veces, muy grandes-, hay averías, se viaja en vagones con olores repulsivos, se tiene que soportar reiterados traqueteos molestos, se ha eliminado el paquete de media distancia-AVE con Madrid porque no garantizan la llegada a su hora a la capital hispalense para el transbordo y se evitan así indemnizaciones o cambios… ¿Estamos en el primer mundo, en el segundo o en el tercero? Hay que apoyar a la plataforma que pide el AVE para Huelva. En este contexto sorprende que haya partidos que se opongan a esta solución con argumentos que no es que rayen en lo demagógico sino que lo son completamente, además de cortos de miras. Qué pena.