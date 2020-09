Según la Sociedad Española de Oncología, en 2.018 se contabilizaron en el mundo más de 18 millones de tumores, de los que el 11'6% fueron cáncer de mama. Siguiendo con la misma fuente, en España durante 2.019 se diagnosticaron 277.234, de los que 32.536 lo fueron de mama.

El 19 de octubre se conmemorará el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, esa enfermedad diabólica que afecta principalmente a las mujeres. Este jueves 17 de septiembre, a las siete de la tarde, y en el marco del Patio de las Letras del Centro Cultural de Punta Umbría (Huelva), teniendo como regidor a Uberto Stabile, tendré el honor de participar en la presentación del libro Completa de Eva Rodríguez, cuyo prólogo es de mi autoría.

Fue el azar quien hizo posible que Eva Rodríguez y yo nos conociésemos. Testigos de ello fueron los escritores Manuel Moya y María Luisa Domínguez Borrallo, en una de esas apacibles tardes onubenses en donde la palabra se deja llevar por la armonía de la amistad. Desde entonces hasta hoy, se ha creado entre nosotros un vínculo fraternal que será difícil que se diluya.

Completa es un libro necesario, no escrito hasta ahora por no sé qué absurdas y pacatas razones. Completa es de esos textos que debieran estar en las estanterías de todas las bibliotecas e incluso de los institutos de enseñanza de este país. Y no exagero. Dice la autora en el introito: "…ser mujer no es una cuestión de tener uno o dos pechos (o ninguno) ni de poseer un útero y dos ovarios. Ser mujer es una cuestión de actitud".

En un mundo ahormado por cánones helénicos, una mujer mastectomizada es una persona señalada con el dedo acusador de la invisibilidad. Eva Rodríguez no ha aceptado ese dictamen. Se ha enfrentado al espejo, ha superado los estigmas que le devolvía y se ha plantado ante la sociedad con maneras firmes y retadoras. Ha querido fotografiarse desnuda -por el maestro Manuel García Quintana, que ha realizado un excelente trabajo- tal como es, en la completud que la conforma, y ha acompañado las 25 instantáneas con textos propios en prosa y en verso, que son como una ascensión de los infiernos de Dante a la gloria de la resurrección en una mujer nueva, completa, íntegra, cabal, bella y tremendamente deseable. Y no me gusta coleccionar adjetivos. Ese es el resultado de la conjunción de la imagen y la palabra.

Os esperamos en el Patio de las Letras. No se arrepentirán. Puede que ustedes también encuentren algo que habían perdido.