Chile 'Aprueba'

El pueblo chileno ha apoyado de manera masiva la propuesta de cambiar la constitución aprobada por Pinochet en 1980. Los chilenos han dicho ¡basta! a una constitución redactada de manera fraudulenta, y además acercas la posibilidad de recuperar el inmenso patrimonio público que el empuje ultraconservador de aquella constitución, y la connivencia de las empresas mineras estadounidenses, les robaron. En un tiempo falto de buenas noticias, cualquier suspiro de libertad y esperanza es una gran noticia, enhorabuena. Por otro lado será un órgano constituyente formado por 78 mujeres y 78 hombres los que redactarán la nueva Carta Constituyente chilena, todo un guiño a la nueva sociedad que debe ser construida por mujeres y por hombres, sin sesgo de género.

Tras la votación pública que quitó de en medio a Pinochet, pasando por el estallido ciudadano del Chile Despertó de la pasada primavera, hasta este momento histórico en que se decide cambiar la constitución, Chile va quitándose de en medio el statu quo creado por la dictadura militar, que beneficia vergonzosamente a los más ricos frente a la mayoría empobrecida. Chile evoluciona. Evidentemente le queda un año muy difícil, la Covid junto a un proceso constituyente será algo complejo de gestionar; y no olvidemos los intereses de gente como el presidente multimillonario Sebastián Piñera, que igual no desean perder privilegios. Pero, ¿qué podemos aprender los españoles de Chile? Es importante recordar que ambas constituciones se redactaron con la mirada vigilante de dictaduras que morían de pura ancianidad, justo en un momento de cambio donde había que salvaguardar la paz por encima de todo. La Constitución española cumplió 40 años hace poco, y yo al menos no tengo dudas de que haya respondido a la necesidad de acompañar el tránsito de una dictadura trasnochada a un Estado moderno, capaz de integrarse en una supranación como la Unión Europea. Pero también creo que es hora de progresar, de repensar si el federalismo no estaría más alineado con nuestra realidad como país, quizás ahuyentaría las tentaciones unilateralistas de separatistas y ultra conservadores, o si las cámaras de representación no deben remodelarse para ser más eficaces. No lo sé, pero Chile desde el sur puede inspirarnos, y animarnos a afrontar debates complejos pero necesarios. No olvidemos como dijo Salvador Allende, que "la historia es nuestra y la hacen los pueblos".