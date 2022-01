De todo un poco

Son las encuestas de Sigma-2 las que pronostican para el PP la mayoría absoluta en Castilla-León, que es la próxima convocatoria electoral. Según esta, obtendrían un porcentaje de votos del 40,3, que le supondrían de 37 a 42 escaños de los 81 que se dirimen. En la actualidad, tienen 29, lo que implica un considerable aumento. Puede sentirse feliz el presidente Casado si no se pone a examinar cuánto de este aumento se debe a su gestión en la oposición. Esta comunidad se pone como ejemplo de lo que llaman la España vaciada en la que están incluidas Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, a las que así bautizó Sergio del Molino, llamándola La España vacía. Para este éxito electoral se cuenta con los votos que antes iban a Cs -al menos uno de cada 4- y con los apoyos de Vox, al que suponen doblará sus votos, consiguiendo de 5 a 9 diputados. Van a encontrar la resistencia de la política de moda, Yolanda Díaz, que se queja de que ser vicepresidente del Gobierno "le ha empeorado la vida". Eso no le ha ocurrido a Irene Montero, la que en el Gobierno y , según el diputado Cambronero, ha multiplicado su patrimonio en solo cinco años.

Si se confirma en todo o en parte ese buen resultado electoral para el PP, también son buenas las perspectivas electorales en Andalucía para el PP. Esto le permitirá aspirar al Gobierno de España. Tanto el vicepresidente, el sanluqueño Marín (Cs), como el consejero de Salud, Jesús Aguirre(PP), han demostrado su solvencia profesional en el Gobierno de Juanma Moreno. Les he oído en el programa de la televisión andaluza que dirige Teodoro León Gross y no me cabe duda que con estas incorporaciones tienen muchas posibilidades de lograr su empeño.

Ha llegado la hora de que algunos de los políticos que tuvieron un gran protagonismo en la vida pública, como el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, dejen la política y se dediquen a sus aficiones particulares. Así Artur Mas, que ha atravesado el Oceano Atlántico en velero (6.000 kms), aunque debe todavía 3 millones de euros al Tribunal de Cuentas, ha abonado su pasaje de 6.000 euros. Se les olvidó la biodramina, pero dejó su reflexión: "Estás en la mitad de la nada y no eres nada". Profundo.