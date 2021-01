Adelgazamiento del Estado

Miles de familias no podrán mantener sus casas a temperaturas adecuadas, lo que repercutirá gravemente en la salud de los que menos tienen. Ningún gobierno decente debería tolerarlo. El precio de la luz se dispara en plena ola de frío". "Disparar el precio de la luz sólo demuestra la codicia de las eléctricas. Si el Gobierno lo consiente será cómplice". Son palabras de Alberto Garzón, ministro de Consumo, y de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, en 2017.

Entonces estaba de acuerdo con lo que decían, ahora sigo de acuerdo. No sé si ellos estarán de acuerdo.

El Estado no puede dejar en manos de empresas privadas sectores estratégicos, bienes de primera necesidad para la población. La energía no puede ni debe privatizarse, como tampoco pueden ni deben hacerlo la sanidad, la educación, los servicios sociales o el derecho a la vivienda y la alimentación. Si el Estado no sirve para asegurar unas condiciones de vida dignas para la población mas vulnerable para qué sirve el Estado.

El neoliberalismo ha ido destruyendo todo lo que ha encontrado a su paso. Así hemos asistido al adelgazamiento de un Estado que se ha quedado en los huesos. Los servicios sociales se han dejado en manos de organizaciones privadas, quedando relegado el Estado a una mera función de intermediación. La educación y la sanidad pública se han ido desmantelando y quedando en manos de empresas privadas. La energía se privatiza, al igual que el agua, y sólo sigue la ley del máximo beneficio, del mayor dividendo. Lo mismo podemos decir con la vivienda, cada vez hay menos promoción pública de vivienda y la que hay se deja con el paso del tiempo en manos de fondos buitres. El Estado y los gobiernos sirven intereses mercantilistas que nada tienen que ver con el bienestar de la ciudadanía.

Lo que decían en 2017 Iglesias y Garzón era verdad, entonces y ahora, aunque da la impresión de que el margen de los gobiernos es escaso para impedir la especulación a costa de la vida de los que menos tienen. El Estado debe ser el garante de los derechos humanos, aunque para eso tenga que establecer leyes que impidan que los bienes de primera necesidad estén en manos privadas. Ya es hora de que las personas mas vulnerables sean el centro de la actividad política económica. Si no lo hacemos ahora, mañana ya será tarde...