No sé si a usted le pasará lo mismo, pero a este recreativista y periodista ('in that order', que diría Gareth Frank) le es difícil no salir de casa, desde el domingo por la tarde, con la sonrisa puesta, como decía aquella mítica canción ochentera. Teniendo claro que este ascenso que ya se roza con los dedos es adonde es -no se puede obviar-, lo de conseguir el objetivo, quedar campeones y subir nos ha pasado tan pocas veces en más de 132 años de historia que me parece que, contrariamente a lo que alguno se imagina, habrá muchos onubenses disfrutando de lo lindo con fuente y a lo grande o sin ella y con moderación; da igual. Bastantes desgracias lleva encima la peña como para avergonzarse o tener que pedir perdón porque su equipo logre lo exigido. Así que, al parecer, gracias a monedas y flores el Decano acumula 73 puntos como 73 soles. Chim-pum. Yo pienso mucho estos días, como imagino hará gran parte del recreativismo, en Alejo y en lo que se avecina. En su primer envite va a llegar a la meta en cabeza, así que me atrevo a toserle poco todavía en lo que al primer equipo se refiere. Trajo a Gallego y a veintitantos y nos va a ascender. En estas circunstancias siempre recuerdo a Caparrós que, tras el ansiado ascenso a Segunda, soltó aquella frase: "Aunque sean muy dolorosas se tienen tomar decisiones duras". Y ahí quedó, por ejemplo, hasta la no continuidad de Pedro Jaén, jugadorazo en Segunda B y estrella y clave en aquella inmaculada liguilla. Como la cosa salió realmente bien al curso siguiente no hubo nada que reprocharle al utrerano ni al Club en ese sentido. Creo que pocos discutimos que si el Recre no está en 2023 en 1ª RFEF sería un enorme fracaso (en la forma de llegar quizás se difiera más), por lo que el bisturí del director deportivo tampoco podrá fallar a ninguno de los niveles. Si le sale bien la cosa en este humilde rincón le estaremos aplaudiendo y, si pasa lo contrario, sobrará cualquier excusa, al menos, para mí. Con quien él estime oportuno en el césped, en el cuerpo técnico y en otras muchas parcelas, se llamen como se llamen y sean de donde sean, pero que vuelva a repetir éxito. Hechos, y ya. Quizás sí sería conveniente que tanto los bolsillos de los que decida mantener como los de los nuevos que traiga rebosen de monedas y flores; así, aunque no tenga ningún mérito, será todo más sencillo, claro está.