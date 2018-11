Los mentidos y desmentidos

Hubo reunión en Madrid, o no hubo reunión en la capital de España? Esa es la cuestión. Krypteia dice que la hubo, el alcalde que no. Esa es la cuestión. Y como eso mil cuestiones que tienen en el sinvivir a la afición, eterna paciente de un asunto que tira descaradamente al delirio. ¿Tan difícil es contar la verdad de cómo están las cosas y cómo son realmente? Negar que el Ayuntamiento de Huelva se cargó de valentía para expropiar el club es de idiotas. Pero después de esa palabra, expropiación, venían mil cosas que no han tenido la respuesta adecuada y lo he dicho mil millones de veces.

El caso es que el Recre está partido en mil pedazos y hay quien mira para otro sitio sin pudor alguno. Mientras que al consejo se lo lleva la ola, sin remo al que agarrarse, unos y otros se desdicen y la casa por barrer. Y mientras que todo eso acontece, la plantilla endurece el mensaje, la Federación de Peñas emite comunicados y asiste a reuniones y mientras tanto la infección sigue su curso imparable. A ver dónde acaba todo. Pero queda meridianamente claro que cada día que pasa es un tormento más.

Y hay fútbol el fin de semana. Llega el Melilla, amenazante y dispuesto a que la crisis del Recre tenga aún más profundidad. Y ese es el consuelo que queda a los recreativistas, el fútbol, porque en otros asuntos no quiere ni pensar. Y como salga mal lo deportivo va a explotar Troya.

El alcalde se muestra seguro de arreglarlo todo y no nos queda otra que confiar en la palabra de la primera autoridad de Huelva. Pero que actúe ya. Porque no hay margen de tiempo ni de error. Es vivir o morir. Se ha estirado tanto la goma que la goma ya no resiste ni un soplo de aire en contra. Ya vale de dimes y diretes. ¿Tan complicado es explicar la situación real del club? Hay miles de personas esperando una respuesta medianamente convincente. Y se la merecen. Digo yo.

Por cierto, felicitar a la Federación de Peñas y al Trust por el paso al frente y manifestarse. Ahora solo falta que si no se cumple lo que piden, y piden cosas lógicas al Ayuntamiento, den otra vuelta de tuerca porque cientos y cientos de aficionados tienen en ellos depositadas las esperanzas que les quedan. Porque si suma eso a la gestión realizada, entonces podría optar al premio Príncipe de Asturias de la Comunicación.