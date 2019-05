La gran final

La conclusión de la Primera Andaluza está cerca, en la final, y como siempre hay triunfadores y damnificados. El ascenso, después de dos semifinales apasionantes, se lo jugarán el Aroche y el Bollullos, seguramente los dos equipos que menos contaban.

Vamos con las decepciones. El Ayamonte, campeón de la Liga regular, se quedó en el camino ante el Bollullos. El conjunto de la Puerta de España, máximo favorito para el ascenso, ni siquiera ha alcanzado la final, lo que supone un paso menos que la pasada campaña, que se la jugó a última hora con el Pinzón. La no consecución de la meta puede traer consecuencias de cara al futuro inmediato. Juan Palma, que ha sido el faro del equipo en las últimas temporadas, según la rumorología no continuará en el banquillo fronterizo, aunque el técnico aún no ha hecho nada público. Habrá que esperar. Pero lo cierto es que las expectativas eran otras. Y no se han cumplido.

El otro damnificado de las semifinales ha sido el Almonte, que se queja amargamente del trato recibido en el partido de ida, con derrota ante el Aroche por 1-4, lo que condicionó la eliminatoria. El equipo de Jesús Rubio, hombre comedido donde los haya, elevó a la Delegación Onubense de Fútbol su más enérgica protesta por la designación del trío arbitral que dirigió en tierras almonteñas, que según el club, les perjudicó de forma clarividente. Ya en el partido de vuelta, a pesar del 0-1 para el Almonte, cayó eliminado, lo que aún le ha metido más rabia a la situación.

Así pues, Bollullos y Aroche jugarán por el ascenso. Tienen mérito los dos. El primero porque de la mano de Kiki, que cogió al equipo en descenso, ha llegado como un cohete a la fase decisiva. Y se ha cargado al gran favorito. Por su parte, el Aroche, es la reivindicación de una comarca entera, la Sierra de Huelva. Condado y Sierra, esa es la final, porque además de representar a sus respectivos pueblos, la eliminatoria trasciende ese contenido localista. Es una final en toda regla, que pondrá el cartel de no hay billetes en ambos campos. Es la fiesta del fútbol onubense. Y a falta de otros logros provinciales fuera de nuestras fronteras, hay que disfrutar de este momento, porque es lo que toca y además es nuestro.