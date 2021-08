Sospechosos habituales

Hagan lo que hagan, los seguidores albiazules se van a equivocar, así que es mejor que lo asuman cuanto antes. Me explico: ahora que, por fin, está en marcha la campaña de abonados, si hay una excelente respuesta de la gente habrá a quien eso le moleste porque tal hecho sería premiar la gestión del pasado en un claro ejemplo de "borreguismo onubense", como si el personal tuviera que mirar quién manda y cómo manda para ser fiel a un escudo. Si la respuesta es sólo buena, a secas, eso significará para los mismos un pobre y tímido paso adelante por el Recre "justo ahora cuando más lo necesita". Si, por el contrario, hay una desbandada total y no renueva ni Espinete, los mismos que criticarían llegar a 10.000 abonados pregonarán que "esto ya se sabía; Huelva es así de apática". Y si al principio van pocos y luego se suman muchos no duden que gritarán lo de "¡claro, la gente sólo se sube al carro cuando la cosa va bien!"… y habrá que recordar entonces que, por muy bien que todo ruede, estamos en 3a RFEF; sí, 3ª RFEF, el sótano del sótano, amigo.

Yo creo que la gente se ha ganado el derecho a hacer lo que le dé la real gana sin que nadie pueda echar en cara lo más mínimo. Ha dolido tanto lo pasado que todo es comprensible. Aquí uno y sus allegados ya han sellado el pasaporte albiazul como cada verano, pero entiendo cualquier reacción. Eso sí, lo que el que firma no entendería jamás es que, con unos índices similares de la pandemia, la Junta de Andalucía -o quien corresponda- pusiera limitaciones de asistencia ridículas al Nuevo Colombino. Mis ojos han visto, durante todos estos meses, conciertos, actos de partidos políticos, corridas de toros, manifestaciones o eventos teatrales en lugares mucho más pequeños que el coliseo albiazul con altos índices de aforo permitido. ¿Tendrán los que mandan las santas narices de argumentar que, en un estadio con casi 22.000 asientos, no pueden estar, con las medidas necesarias -por supuesto- ocho/diez/doce mil personas al aire libre? La pena es que uno ya se espera de todo desde aquel inútil de "habrá un caso o dos, como mucho". Estoy convencido de que el desolador Colombino vacío fue también clave el pasado y lamentable curso. Espero que el club apriete hasta donde pueda, porque ya está bien de soportar el pitorreo de prohibiciones injustificadas, aleatorias y sin sentido.