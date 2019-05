Una jornada decisiva por arriba para aclarar o para apretarla más. Un grupo definido muy ajustado al play off pendiente del reparto de puestos. Es como un claustro con grados de enseñanza que atiende a los méritos contraídos que se exponen al peligro de la tensión en la recta final del curso futbolístico. La pasada semana todos sus miembros mostraron su conducta ganadora: los tres primeros pidiendo la hora y el cuarto Badajoz (14 partidos invicto desde su derrota ante el Decano) goleando en su escalada al descendido filial malagueño y ahora afronta su máster de candidato en el duelo clave de Melilla.

Y dos alternativas que opositan entre sí: UCAM con el debut técnico del ex recreativista Merino frente a un San Fernando venido a menos a la espera del posible enganche. Y como aliado de todos los presuntos favoritos un lanzado Marbella (9 victorias y 7 empates); junto al Recreativo son los únicos sin perder en la segunda vuelta, que busca en Cartagena la sorpresa para afianzar el pase de Copa del Rey.

El análisis previo del partido en Sanlúcar lo hace difícil para el Recreativo. La vida de la permanencia ante el reto de seguir invicto con la opción del liderato. Tres meses de fortín en El Palmar lleva el Atlético Sanluqueño como sustento de presente y la advertencia de que allí terminó su racha de 13 partidos sin perder el entonces líder e imparable Cartagena. El equipo de Salmerón se apoya en su estructura sólida y su estado de ánimo transmite su poder de convicción de cinco meses de tendencia al optimismo. El recreativismo no tiene límites y su autoestima estará en el cogote de cada jugador. Una mala tarde la puede tener cualquiera, incluso haciendo méritos. Hay que evitar que El Palmar no haga mención a su nombre siendo el remate del palmarés exitoso, sino más bien la prolongación del desafío que todos deseamos. Humildad y trabajo: sólo vale ganar, no hacer cuentas.