La primera vez que vimos en pantalla a Itiziar Castro bien pudo ser en la selva amarilla de Vis a vis, el incómodo laberinto femenino, entre Prison Break y Orange is the new black, que se convirtió en una de las grandes series españolas de su momento, una de las grandes series españolas de la historia. De donde también tuvieron su gran oportunidad Maggie Civantos, Berta Vázquez o Alba Flores, que a continuación enlazaría con La casa de papel y su premio Emmy logrado por uno de los creadores de la prisión, Álex Pina. Itziar formaba parte de un gran elenco de mujeres donde se detectaban valioso nombres del teatro como María Isabel Díaz. Aquello fue en 2015 y parecen que han pasado varias décadas.

Vis a vis tuvo buenos momentos de audiencia en Antena 3 pero su gran repercusión fue en el incipiente consumo bajo demanda, en unas plataformas que parecían abrir unos brazos infinitos. Las reclusas de Globomedia, una cantera poderosa, llegaron a colear en secuelas para Fox.

Ya por entonces Itziar se había convertido en un personaje popular por su trabajo y, hay que reconocerlo también, por su aspecto. Una mujer bien entrada en kilos y que no tenía ni un tanto así de complejos, liberada de la cárcel de los prejuicios. Imaginábamos ya por entonces que su dolencia le había reportado tantas críticas e insultos como los que incluso se lanzaban en el día de su fallecimiento. Ahora que la libertad individual parece tambalearse por todas partes entre todos deberíamos contribuir, a nivel de usuario y tipos de a pie, a dejar a los demás en paz. Reservarnos nuestras opiniones de aspectos y comportamientos ajenos y aprender a convivir con más calidad y autocaridad. Itziar Castro terminó viviendo como deseó, aunque se ufanara de una salud que era mucho más frágil de lo que ella misma creía. La muerte nos iguala y solo por eso merece todo el respeto y consideración una actriz y cantante de la que sus compañeros sólo tienen buenas palabras y expresiones de elogio profesional.