Muy bien por los técnicos y periodistas que elaboraron el especial electoral de este lunes en Canal Sur. Para ser un debate a seis, tan fragmentado, con intereses y perfiles tan distintos, resultó un programa de interés para el público medio, con contenido, y con un ritmo ameno, que no es poco para un espacio de corte puramente político. Por una vez en Canal Sur se hablaba de todos nosotros, no de la irrealidad que concibe esta autonómica que sólo vela por los intereses y perspectivas de unos cuantos. El resultado de audiencia: 328.000 espectadores y un 13, 9% de cuota que en el prime time andaluz sólo lo consigue el futbolista Joaquín. Es decir, la gente se quedó en Canal Sur.

A ver si se toma nota de la misión que debe seguir ostentando la cadena de los andaluces, que no puede ser sólo soporte de toros, religiosidades rurales, caballos y consejeros con el lado bueno. El vicepresidente Juan Marín justificó en el debate que para eso sirve Canal Sur. Por sus palabras muestra una concepción muy reducida de lo que es Andalucía pese a sus años de gobierno. Y del presidente llamado a la clamorosa elección esperábamos que dijera y contara más. Moreno Bonilla no ha sabido dar un sentido a Canal Sur. Por muchos escaños que sume debería tomarse más en serio el soporte audiovisual para los próximos años. Es lamentable que las productoras madrileñas hagan caja con contenidos que no interesan ni a ese 8% de cuota media.

Por lo demás, el debate fue una muestra firme de la misión de una cadena pública, en apariencia, aspecto y esencia. Por una noche nuestra cadena, la cadena que ellos se creen que es para ellos, fue interesante y plural: el público lo agradeció.

La labor de los moderadores, Blanca Rodríguez y Fernando García, estuvo acertada, como el resto del equipo. Cuando se trabaja con libertad y motivación se producen pequeños milagros que incluso se perciben en las casas. El debate debería hacer pensar qué puede dar de sí realmente Canal Sur antes de que alguien la desmantele.