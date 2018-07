En 1976, Luis Alberto de Cuenca publicó el libro La necesidad del mito, en el que explica cómo las leyendas nos dan la posibilidad de encontrar respuesta al enigma del mundo.

Siguiendo premisas similares, DC Comics decidió demostrar por qué los superhéroes de DC son leyendas. Para ello, en 1986 armó el primer gran cruce entre series tras Crisis en Tierras Infinitas, la serie que acabó con el Multiverso DC e inauguró el Universo DC.

Dick Giordano, entonces vicepresidente de DC Comics, propuso la miniserie Leyendas, protagonizada por personajes que iban a tener sus propias series. John Ostrander y Len Wein escriben una historia sobre lo que hace perdurar las leyendas, con dibujos de John Byrne.

Los superhéroes inspiran a los habitantes de La Tierra, de manera que Darkseid quiere despojarles de su estatus de leyendas. Para ello, envía a Glorious Godfrey, su Goebbels particular, a encender a la opinión pública en contra de los superhéroes, haciéndose pasar por tertuliano televisivo. El poder de los medios de comunicación y los superpoderes de persuasión de Godfrey hacen que los sentimientos contra los héroes se extiendan. Los héroes pasan por una prueba de confianza, de la que salen airosos siendo una vez más modelos de comportamiento.

Desde su creación en los años cuarenta, en DC Comics pensaban que los lectores deseaban ver a su superhéroe favorito en acción. El lado humano y la evolución personal eran inexistentes. En los sesenta, Marvel creó superhéroes que tenían problemas en su vida personal y era esto lo que los distinguía de DC Comics. Los héroes seguían siéndolo, pero ya no eran perfectos.

Si hasta entonces los superhéroes de DC habían sido adorados por el público, en Leyendas serían vistos como rarezas de las que había que desconfiar, igual que hace Marvel Comics.

Leyendas ayuda al lector a conocer el renacido Universo DC y reintroduce a los personajes adaptados a los ochenta. En el caso de Superman, el fichaje de Byrne era idóneo porque la coordinación sería más fácil, al cruzar Leyendas con las series Action Comics, Adventures of Superman y Superman, por John Byrne, Marv Wolfman y Jerry Ordway. Tras trabajar durante los años setenta y ochenta en Marvel (Fantastic Four, X-Men, etc), Byrne venía de realizar la miniserie El Hombre de Acero y tenía dos series mensuales de Superman a su cargo.

Batman no mostraba ningún cambio importante, pero era necesaria su participación en la miniserie, pues iba a ser el líder de la nueva Liga de la Justicia, que debutaba en Leyendas.

Leyendas nº 1 salió en noviembre de 1986 y Wonder Woman nº 1, de George Pérez, en febrero de 1987. Por eso, para no interferir en los planes de Pérez, la aparición de Wonder Woman en Leyendas se dio en el último número.

En Leyendas, se estrena Wally West como Flash (por la muerte de su tío Barry Allen en Crisis en Tierras Infinitas). Wally empieza a sentirse cómodo como sustituto de Barry. A partir de Leyendas, Flash inició su nueva serie regular, guionizada por Mike Baron.

Las apariciones del Capitán Marvel van acompañadas de monólogo interior explicando sus superpoderes. Billy Batson abandona su identidad de Capitán Marvel al creer que ha matado a Macro-Man; aunque en realidad fue Darkseid. El Capitán Marvel se reinició, convirtiéndose en miembro de la Liga de la Justicia y estrenando miniserie, escrita por Roy y Dann Thomas.

En Justice League of America nº 258 a 261, el grupo se desmantelaba derrotado. Por entonces, lo formaban el Detective Marciano, el Hombre Elástico, Firestorm y cuatro novatos. Tras la derrota, el Detective Marciano salta a Leyendas nº 6, y se reúne con los héroes para allanar el terreno a la serie conocida simplemente como Liga de la Justicia y luego como Liga de la Justicia Internacional, una sitcom por Keith Giffen, J. M. DeMatteis y Kevin Maguire.

En Leyendas se presenta un grupo de supervillanos rehabilitados que actuarían en misiones secretas en las que ni los superhéroes ni las Fuerzas Armadas pudieran participar: la segunda encarnación del Escuadrón Suicida, reclutado por Amanda Waller, que debuta para hacer frente a una de las amenazas enviadas por Darkseid. Ostrander se encargaría de desarrollar al grupo en su propio cómic mensual abierto.

