El legado que vuelve del olvido

Son, en total, once cortes de fandangos huelvanos, tres de fandangos naturales, dos de soleares, dos temas por bulerías y un cante de trilla, que se complementa en el doble disco con la semblanza realizada por Onofre López en la Peña de El Higueral, cuando en 1996 se le dedicó la plaza a

Otro ejemplo del sensacional trabajo realizado son los fandangos cané a dúo con Jeromo Segura, habilidoso gregario del maestro en la grabación, o los cantados por las hermanas Molina, siguiendo el homenaje a la mujer que el propio Pepe Sanz realizó. A Antonio Jaraqueño, por otro lado, le tocó documentar lo que no se había grabado: tres fandangos emblemáticos del cantaor, empezando por ese El día que yo embarqué .

No es casualidad que el doble disco lo abra el sonido de ambiente del bar El Cano, del viejo Barrio de San Sebastián en el que Sanz vivía. Ahí se escucha la conversación de los parroquianos pidiendo al cantaor que se arrancara por fandangos, su negativa inicial por el estado de su voz, y el posterior torrente descargado para no defraudar a nadie, ahora fusionado de forma sublime con la guitarra de Juan Carlos Romero.

Cuentan los estudiosos y los supervivientes de la época que el flamenco vivió un momento muy especial en Huelva en los años 50, en aquella ciudad en la que se prodigaban tascas y tabernas aficionadas al cante. Fue la época de los concursos radiofónicos, los que, aseguran, revitalizaron el flamenco alentados por una sana competencia que se trasladaba a los bares de diario. Si los años 20 son considerados la etapa dorada del flamenco onubense, los 50 no serían menos que la plateada, dice el periodista Miguel Ángel Fernández. Y en esas tabernas, en el hervidero que era entonces la choquera calle San Sebastián, Pepe Sanz reinaba sin pretenderlo, referencia del cante por fandangos convertida en leyenda por sus coetáneos, perdido para generaciones posteriores por su pronta retirada. Por eso, en este contexto, la edición de un doble disco con sus cantes, con su personalísimo fandango por bandera, es un acontecimiento histórico que calará en el devenir del cante onubense los próximos años.

Juan Carlos Romero alerta sobre el rumbo actual

Pocas veces se reúne la familia del flamenco onubense en un acto. La representación de ayer fue amplia y variada en la presentación del disco de Pepe Sanz, y el cantaor Antonio Jaraqueño no lo pasó por alto: "Me gustaría ver esta unión más a menudo", dijo a su paso por el escenario. El guitarrista Juan Carlos Romero aprovechó ese momento inusual para lanzar un mensaje de alerta sobre el rumbo que está tomando el fandango en Huelva: "Cada vez nos parecemos menos a nosotros mismos cantando por fandangos". Asumió su parte de responsabilidad ("yo he infringido también las normas") aunque de forma consciente ("las conozco bien"), pero rechazó aquellos que ahora se saltan las normas sin conocimiento de las más elementales. "Ahora nos parecemos más a quienes querían parecerse a nosotros; nos hemos diluido en el mar de la vulgaridad", afirmó con rotundidad. Jaraqueño aplaudió el paso dado por Juan Carlos Romero y pidió también la implicación de las grandes figuras: "El flamenco pasa por una etapa muy difícil y ya es hora de poner los pies en la tierra y que los artistas de arriba digan lo que está ocurriendo", dijo el cantaor onubense. Por eso ahora el trabajo discográfico sobre Pepe Sanz, aseguran, es una esperanza para reverdecer la gloria del pasado.