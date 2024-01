El fandango de Pichardo

Urbano López Feria, Pichardo para el cante y para los aficionados, era el único representante vivo de aquella generación que, cuando joven, tomó el relevo del fandango de El Gatillo o fandango de Valverde. Nació en El Campillo en 1931, pero desde pequeño se crió y vivió en Valverde del Camino.

Una versión de El Gatillo

Él afirmaba que la versión que se canta del fandango de Valverde era la suya, y esto tiene una pequeña historia que contar. Resulta que cuando Pichardo se preparó para participar en los concursos de Radio Nacional de España de los años 50, sus amigos aficionados le sugirieron que cantara el fandango de Valverde, que era el que había cantado El Gatillo. “¿Y ese fandango quién lo sabe?”, preguntó Pichardo. Y le indicaron que la fuente más fiable eran unos aficionados que habían sido amigos y compañeros de juergas de Ildefonso Romero, fallecido en 1929. Esos aficionados eran Pepe Linares, don Manuel Medina, Alejandro Calero, El Espartero... “Así que me cité con Pepe Linares en la taberna El Túnel y me cantó el fandango de El Gatillo. Pero yo lo cambié un poco y le dije a Pepe ¿y si le doy al segundo tercio p’arriba?, que lo hacía más valiente y más bonito. Y así lo canté después en el concurso de la radio. La gente dice: “Entonces, ¿Valverde tiene dos fandangos?”. Y yo le respondo: “No, el fandango de Valverde es el mío; el otro era el del Gatillo, que ya no se canta”. El mío es un fandango ligao. Recuerdo que a Pepe Linares le gustó el segundo tercio mío porque le daba al fandango más brío, era más valiente”.

Tanto caló la versión de Pichardo entre los aficionados que numerosos discos grabados después siguieron su modelo musical. Me contaba él que en una ocasión Juanini el de los Marismeños le dijo, bromeando, “voy a cantar mejor que tú el fandango de Valverde”… ¡y le cantó la versión de Pichardo! A lo que éste le respondió: “Bueno, pues después de haber cantado tú el mío, ahora te voy a cantar yo el del Gatillo”.

Una vida ligada a la música

Aunque no se hizo profesional, su vida estuvo muy relacionada con la música y el espectáculo. Sabedores sus vecinos de su capacidad para el cante, cuando joven le llamaban para participar en funciones benéficas. Cantó mucho y no solo por fandangos, sino por palos jondos como la seguiriya, la soleá o las bulerías. Y coplas. Formó parte de un trío flamenco conocido como Urbedo (Urbano, Bermejo y Domínguez), que llegó a cantar en el Gran Teatro de la capital y en las Fiestas Colombinas. Fue vocalista de la orquesta Flor. No grabó discos, aunque después del concurso de RNE recibió un ofrecimiento para grabar en Barcelona que no se concretó después. Ya desde joven, le tiraban las tablas. [1]

Aquellos Concursos de Fandangos de RNE

Era entonces un joven aficionado de 25 años y ganó el tercer premio en la edición del Concurso de Fandangos de RNE de 1956. En sus actuaciones le acompañaba la guitarra de Rafael Rofa hijo. “El concurso antes no era como los de ahora, que en un fin de semana se celebran y se resuelven. Aquello duraba cuatro meses en fases clasificatorias. Cuando yo intervine éramos 115 concursantes. Íbamos diez todos los jueves, de los que se clasificaban cinco. Duró cuatro meses y la final se celebró en el Teatro Mora... Que, por cierto, esa final la hicieron mu malamente, porque el concurso anterior, cuando cantó Paco Toronjo, la votación era popular, la hacía el público, que fue cuando Paco cantó aquella letra que decía: “Se desplazaron a Huelva / pa celebrar la final / trescientos de Punta Umbría. / Yo del Alosno na más. / Qué pena de tierra mía”.

"En mi concurso no hubo votación popular. Pero, claro, como el público esperaba que fuera por votación, empezaron a protestar... Subí y me dieron este reloj (un Cauny Prima que todavía funciona)... Que yo no sé si fue para premiar la mejor letra o para acallar las protestas del público. No sé... La letra mía era: “No castigues, arriero, / a ese caballo castaño, / que antes fue bueno y ligero./ Hoy no puede con los años / y te dio a ganar dinero”. Esta letra fue grabada después por otros artistas como Pepe Toronjo, Juanito Valderrama, El Cabrero…”, me dijo Pichardo.

El homenaje de 2001

Medio siglo después de aquellos concursos, se le tributó un homenaje en Valverde que puso fin a su carrera. En aquel acto comentó: “Voy a cantarles a ustedes el fandango mío y el fandango del Gatillo, pa que sepan diferenciarlo”. Fue una gala flamenca en la que participaron grandes aficionados valverdeños y de toda la comarca, entre ellos Germán Llanes, que presentaba su libro El fandango de Valverde y sus intérpretes locales, acto en el que definió a Pichardo como “recreador del fandango de El Gatillo, pero con quejíos y aires nuevos”.

Recalcaba Marcelo Palanco, finalizando el amigable encuentro que mantuve con Urbano a finales de 2019 y que él propició, que los valverdeños deben sentirse muy orgullosos, porque fue Pichardo el que mantuvo vivo el fandango de Valverde. Y Urbano asentía con la cabeza, humilde pero convencido de que así ha sido. “Yo lo que les aconsejo a los jóvenes es que cultiven el fandango, que lo canten”, remataba.

Que en gloria esté el amigo Urbano, que hace unos días, cuando todavía este artículo estaba escrito en presente, se nos fue para siempre. D.E.P.