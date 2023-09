Andres Romero extiende su gran triunfo en Ronda a su particular odisea portuguesa

Lo pensó, se embarcó en ello y lo culminó. Ese es el compendio de mas de catorce horas de rejoneo en la vida de Andrés Romero ayer sábado.

Estaba anunciado como una gesta, y lo era. Mas lo que pudiese tener dentro esa jornada nadie podía aventurarlo. Ni siquiera los más optimistas podían tirar de la regularidad y brillantez con la que Andrés Romero convive en este momento de la temporada para predecir cuatro victorias. Victorias al sprint, en términos ciclistas que necesitó tirar milimétricamente de toda esa logística que su apoderado Antonio Nunes había pensado un año atrás. Y como si del lanzamiento de un cohete se tratara ayer pareció ser el día D para montarse en un helicóptero para saltar sobre el Alentejo portugués y dejar para la historia cuatro triunfos en cuatro plazas. No va más y la culminación fue Montijo.

No están por encima de ese triunfo ni el buen toro de Bohórquez en Ronda, ni ese otro extraordinario de Paulo Caetano. Ni el deslucido de Filipe. Posiblemente hoy sea día de ajustar cuentas de olvidar cansancios y brindis emotivos como ese a su reciente sobrino desde las arenas de Ronda. No. Posiblemente hoy aun esté todo tan reciente que aun no se ve la importancia de lo hecho. Tener la mente en orden y llevar para adelante a todos los caballos de esos tres puntos de repostaje no siempre sale bien. A Romero le ha salido excelente y hoy su figura se ha agrandado dentro del escalafón.