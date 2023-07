Toros Huelva: Campofrío, vocaciones toreras y un flamante pregonero para las Colombinas 2023

Por Santiago, toros en Campofrío.

Campofrío está a tiro de piedra. Tiene festejo anunciado porque se acerca Santiago Apóstol, porque es julio y porque tradicionalmente la plaza más antigua de España no renuncia a su romántica cita con el toro.Es loable que Campofrío siga existiendo en el calendario que anuncia toros en la provincia; que siga vivo en las libretas de los periodistas que nos movemos de un lado a otro buscando las vueltas a esas plazas modestas pero preciosas donde anida la afición.Este año, prácticamente las excepciones terminaron siendo anecdóticas, también Campofrío anuncia toreros de Huelva. Y es importante que lo haga. Y justo. Siempre en la mesura.Así, que , independientemente del resto de actuantes merecedores de todo el respeto convengamos en que la presencia de Alejandro Conquero y Emilio Silvera le dice muchísimas cosas a este cartel que el próximo sábado, 22 de julio, nos llevará has ta esa encalada plaza para reflexionar. Lo digo por el tema electoral, claro está.Digo, que interesante por cuanto los dos toreros de la tierra llegan unidos inevitablemente no por su carácter choquero sino por las Colombinas. El uno, Conquero, como último matador de toros de la tierra en tomar su alternativa en Colombinas en 2022.El otro, Silvera, como el próximo en hacerlo sobre el ruedo mercedario.Todo ello dentro de un cartel donde se anuncian toros de Luis Algarra para los matadores de toros Rubén Darío, Javier de la Concha, Miguel Ángel León y Alejandro Conquero y el novillero Emilio Silvera.El festejo ha de comenzar a las 19.30 horas.variado cartelEl espada que abre cartel, Rubén Darío, aunque residente mucho tiempo en España es de la ciudad venezolana de Valencia desde la que aspiró a querer ser torero y tomar la alternativa en tierras españolas donde Óscar Higares le otorga borla de matador en septiembre de 2002.El madrileño Javier De la Concha toma su alternativa en 2014 de manos de Esaú Fernández.Sevillano, de Gerena; Miguel Ángel León se hace matador casi a las puertas de esa pandemia que tanto mermó. Alternativa ilusionante en Valdemorillo en los albores de 2018.Alejandro Conquero viene de una satisfactoria gira por tierras peruanas buscando su sitio en el toreo. En cuanto a Emilio Silvera, poco que argumentar si no es decir que a las puertas de su alternativa anda anunciado en Campofrío, y eso es compromiso.

Andrés Romero y sus caballos en el Muelle del Tinto

No es la primera vez que Andrés Romero saca en público sus caballos para explicar su cuadra fuera del ruedo. Si hay algo especialmente bello es ver de cerca esos caballos tan toreros enjaezados como si fueran a lucir en la plaza. La primera vez, Andrés los mostró en pleno Muelle de Las Carabelas; más tarde sería en el corazón de Huelva: la Plaza de Las Monjas; ahora, Romero se acerca de nuevo a la afición onubense y lo hará en otro escenario ideal: El Muelle del Tinto. Mañana jueves a las 21:00 horas. No se lo pierda porque merece la pena.

José Antonio Marquez le otorga voz pregonera a las colombinas 2023

José Antonio Márquez Garrido será el pregonero de la feria taurina de Huelva 2023. Así lo comunicó ayer la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, celebrando también la “vuelta del Pregón Taurino a la Escuela de Arte León Ortega, para devolver el evento al antiguo Matadero, un lugar lleno de sabor y matices, respondiendo a la demanda y los deseos de la afición onubense”.Un nombramiento que hace justicia con quien sin duda es un incansable defensor del mundo taurino onubense.

Conquero: Triunfo de tres orejas y rabo en la plaza peruana de Huacanvelica

Continua la buena racha del onubense Alejandro Conquero por esas tierras peruanas que debe estar ya próximo a abandonar puesto que este sábado 22 de julio le anuncian los carteles en Campofrío. Tres orejas y rabo resumen la última tarde triunfal de Conquero que terminó por irse a hombros frente a ganado local de Camponuevo, Chuquizongo y Tacza.

Carlos Tirado: La Maestranza le brinda un cita de mucha ilusión y compromiso

Se desenvuelven cosas en la carrera de Carlos Tirado, quien al igual que muchos compañeros, caso de García Palacios y Enrique Toro, van teniendo oportunidades de relevancia. Tirado tiene esta noche una cita bonita e importante en La Maestranza sevillana frente a una novillada de Lora Sangrán.

Guillermo Luna: oportunidad de oro en la cuarta selección de Canal Sur Televisión

Sábado 22 de julio y televisada por Canal Sur. Ahí estará otro de los nombres que ha despertado interés entre los aficionados onubenses. Debuta el triguereño en ese ciclo novilleril y lo hace en la plaza de Almedinilla frente a erales de la ganadería de El Torero.