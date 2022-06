Así es 'Stormgate', el juego de estrategia gratuito de los creadores de 'StarCraft'.

El estudio californiano Front Giant Studios ha anunciado Stormgate, un juego de estrategia en tiempo real (RTS) que llegará bajo el formato free-to-play a PC (Steam). Actualmente se encuentra en fase de desarrollo prealfa y espera comenzar la prueba beta en 2023.

Ambientado en un escenario postapocalíptico donde ciencia ficción y fantasía chocan, Stormgate comienza su historia cientos de años en el futuro de la Tierra, tras la casi extinción de la humanidad a manos de la raza alienígena jugable de invasores demoníacos llamados Infernales.

Los Infernales surgieron de las Puertas de Tormenta, portales aparentemente inactivos que comenzaron a verter demonios durante poderosas tormentas solares. Cuando los Infernales vuelven a amenazar a la humanidad, los humanos deben armarse de valor —y subirse a sus mechas de 6 metros de altura— para salvar el mundo.

“La combinación de ciencia ficción y fantasía del universo Stormgate, junto con nuestro enfoque en narrativas impulsadas por los personajes, proporcionará años de oportunidades narrativas para que nuestros jugadores disfruten“, dijo Tim Campbell, presidente y director del juego en Frost Giant Studios.

Stormgate ofrece una amplia gama de modos de juego y actividades, incluyendo misiones de campaña basadas en la historia (en solitario o en cooperativo), eSports integrados en el cliente (con partidas clasificatorias 1 vs 1 en competitivo y 3 vs 3 por equipos con condiciones de victoria únicas) y modo cooperativo 3 jugadores vs IA, con metaprogresión y formas de personalizar las habilidades del ejército para crear poderosas sinergias.

De la mano de antiguos desarrolladores de WarCraft III y StarCraft II en Blizzard Entertainment, Stormgate pretende “crear una experiencia social que rompa las barreras que han alejado a la gente, para dar la bienvenida de nuevo a los jugadores que han estado esperando el próximo gran RTS, y para demostrar que el género RTS puede prosperar una vez más”, asegura Tim Morten, uno de los cofundadores del estudio. Este enfoque social también se aplica a opciones como la de ver partidas y subir de nivel IRL con herramientas de aprendizaje mejoradas.

Desde el comienzo, Frost Giant Studios ha querido asegurar elementos básicos de un buen RTS, realizando esfuerzos iniciales de ingeniería en los fundamentos mecánicos y la jugabilidad; así como también con la tecnología de simulación SnowPlay, que posibilita una jugabilidad nítida y sensible con un pathfinding inteligente.

A todo ello se suman gráficos de alta resolución en 4K gracias a Unreal Engine 5 y cientos de modelos de unidades en guerras a gran escala a través de una variedad de mapas y tilesets. Por su parte, la interfaz de usuario se ha diseñado para hacer a Stormgate más accesible, eliminando las entradas innecesarias, asignando automáticamente las unidades a los grupos de control y agilizando el juego.

Anunciado 'The Last of Us Parte I' para PC y PS5

Ellie y Joel están de vuelta. Confirmando los rumores, Sony ha anunciado The Last of Us Parte I, un remake del primer The Last of Us y su DLC Left Behind creado desde cero por Naughty Dog. Se estrenará el 2 de septiembre en PS5 y más adelante en PC.

La conmovedora historia de The Last of Us regresará, casi 10 años después de su estreno original en PS3, con un exhaustivo remake desarrollado desde cero para ofrecer una fidelidad visual renovada, mecánicas de juego modernizadas, controles mejorados y opciones de accesibilidad ampliadas.

“También hemos mejorado los efectos, la exploración y el combate. Aprovechando el potente hardware de PS5, hemos integrado el audio 3D, la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos", añade Naughty Dog en su comunicado.

De esta forma, los jugadores podrán revivir de una forma única y renovada la experiencia de The Last of Us y su DLC Left Behind, que narra una historia, protagonizada por Ellie, previa a los hechos del juego.

El desarrollo de The Last of Us Parte I ha estado liderado por el director de juego Matthew Gallant y el director creativo Shaun Escayg, ambos desarrolladores de The Last of Us y Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón, que toman el testido de Neil Druckmann.

Para este lanzamiento tan especial, PlayStation pondrá a la venta tres ediciones del juego. Con la reserva de cualquiera de ellas se conseguirán suplementos adicionales canjeables: una mejora de habilidades y algunas partes de arma adicionales para mejorar el arsenal.

La Edición Estándar (79,99 euros) incluye The Last of Us Parte I y su DLC Left Behind. Estará disponible en físico y digital. La Edición Digital Deluxe (89,99 euros) incluye la Edición Estándar (formato digital) y el desbloqueo anticipado de los siguientes objetos del juego: habilidad de mayor velocidad de construcción, habilidad de mayor velocidad de curación, mejora de velocidad de carga de 9 mm, mejora de capacidad del cargador del fusil, modificador de juego de flechas explosivas, filtro punk titilante, modo Carrera de velocidad y seis aspectos de armas: pistola negra y dorada, pistola de 9 mm con filigranas plateadas, escopeta táctica de goma, escopeta de roble tallado, arco blanco ártico y arco carbono negro.

La Edición Firefly (99,99 euros) es una edición especial física y exclusiva de Estados Unidos (hasta el momento). Contiene el juego y el DLC Left Behind y además una caja metálica, cómics The Last of Us: The American Dreams del 1 al 4 (con portadas exclusivas para esta edición) y desbloqueo anticipado de los objetos de la Edición Digital Deluxe.