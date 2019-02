Sony anuncia los ‘Juegos del Mes’ de PlayStation Plus para febrero de 2019

PlayStation España ha anunciado los ‘Juegos del mes’ de febrero de 2019 que los suscriptores de PlayStation Plus podrán descargar gratuitamente en PS4, PS3 y PS Vita como parte de su suscripción a este servicio.

A PlayStation 4 llegan el juego de lucha y acción multijugador For Honor y Hitman: The Complete First Season, el reboot de 2016 para la serie de acción y sigilo donde controlamos al Agente 47 en su misión de ser un asesino de élite.

Además, en exclusiva para España y Portugal también estará disponible Rolling Bob, el 'Juego más Innovador' de la gala Premios PlayStation de 2015. Desarrollado por el estudio Moon Factory, este título presenta más de 30 niveles donde la habilidad de dibujar será indispensable.

Por su parte, los usuarios de PlayStation 3 reciben Divekick y el aclamado Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots; así como los de PlayStation Vita hacen lo mismo con GUNHOUSE y Rogue Aces, estos últimos también jugables en PS4 gracias al cross-buy.

Este mes también se incluye una novedad especial para el servicio PS Plus, pues a partir de ahora el almacenamiento en la nube pasa de 10 Gb a 100 Gb. Este espacio sirve a los usuarios para guardar sus partidas y progresos en los servidores de la compañía a modo de copia de seguridad.

Finalmente, como parte de PlayStation Rewards durante todo el mes de febrero de 2019 los suscriptores de PS Plus tendrán un descuento del 20% en Ending Clothes y un 60% en Northweek.