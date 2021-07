El toreo de Daniel Luque se deja ver en las calles de Huelva

Huelva, sus calles y sus aficionados, volvió a encontrarse cara a cara con la realidad de una feria taurina que anda acortando sus últimos tramos hasta desembocar en lo que han de ser sus tardes de toros sobre el albero mercedario. Allí, sobre la plaza, se ultiman ya los detalles que le hagan estar dispuesta y coqueta en su apertura. En las taquillas no andan con malos ánimos vista la respuesta del publico hacia la feria; hacia sus carteles de toros y toreros. En cuanto a toreros ahí anda Luque como protagonista del toreo de calle. El sevillano se convertía ayer tarde en el gran protagonista de una jornada que pretendía recordar a todos que llega el ciclo de Colombinas y que además concitó el interés de un ramillete de personas que, aficionadas o no, se acercaron a interesarse por ver que ocurría en ese espacio que las carpas instaladas en ese paseo prolongación de la Avenida de Andalucía en nuestra capital dejaban ver al filo de las 20.30 horas. El formato, sencillo pero muy cercano al espectador, por aquello de que le hacía partícipe de forma directa dejaba entrever la presentación de quien a la postre era la figura central de todo aquello. Porque en ese revoloteo de capotes y muletas al que flanqueaba el trafico discurriendo por las dos orillas del recinto elegido, Daniel Luque mostró su satisfacción por ser embajador de la feria. Esta vez sí, la cita no tuvo contratiempos y por espacio de casi dos horas el sevillano explicó y puso en practica su forma de interpretar el toreo, se mezcló con el aficionado, se dejó fotografiar con admiradores y prestó esa conexión que los más jóvenes participantes necesitaron para unirse a esa fiesta de toreo de calle que se había previsto.

Capotillo en ristre son los más jóvenes los que prestan las imágenes más atractivas al acto

Luque tiene fama de ser uno de los más destacados capoteros del escalafón y a esa belleza plástica que siempre toma el uso del capote se unió el interés de propios y extraños por acercarse a contemplar esa magia que siempre produce el toreo y más en este tipo de escenarios donde el contexto es la propia calle.El acto estuvo dirigido por el crítico taurino onubense Javier García Baquero quien aprovechó los primeros momentos de esa tarde para presentar la figura de Daniel Luque. Contó éste su sentir hacia una feria que le anuncia en una plaza que le gusta y ante una afición que se entrega con los toreros cuando hay motivo.El sevillano disfrutó mucho esa experiencia que ayer le proporcionó ese contacto directo con la afición.Más tarde Luque acometería la tarea de explicar el fundamento del toreo de salón, lancear con el capote y dejar llegar el toreo de muleta para después involucrar en esos lances a los más jóvenes aspirantes allí presentes a los que se les regaló la posibilidad de asistir al espectáculo cómico que anuncia la feria.