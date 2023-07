Gotas de miel en un dulce pregón taurino de José Antonio Márquez a las Colombinas

“Déjame que te hable de mi tierra, de las espuma de sus mares...” Así, presumiendo de tierra, comenzó su tanteo de capote el pregonero. Presta la voz, con temple para invocar a su Virgen.Devolución galante a su presentador. “Honras este pregón con tus palabras” le dijo a quien poco antes se había subido frente al atril para dejarle a la tarde una cariñosa semblanza de respeto y aprecio. Fue Rafael López, periodista de Onda Cero quien resumió en esa frase de “Imaginativo, educado, honesto y leal trabajador” a Márquez.Traspasado ese tercio llegó la dedicatoria de José Antonio. A su familia...A todos en el brindis. “¡A los toros, amigos, a los toros!… que así pregonó José Antonio Márquez en el inicio de un brindis donde estuvo su familia.Y su tierra “Por eso, Huelva, me propuse quererte”. Recuerdos de noches cofrades. “Y no pude más, caí rendido ante tí cuando una mañana de chaquetillas blancas acaricia el suave andar de tu simpecado”.Después, la plaza. “... que sueñas al abrigo de un Cabezo gestas toreras en la plaza. Doce meses aguardando a que lleguen los toreros”.Ha tenido un precioso perfume choquero su pregón. La plaza revivida. Las emociones llegadas junto a la nostalgia de un padre que dejó sembrada afición. Y porque José Antonio es taurino se atreve en esa maraña de sensaciones toreras para dibujar sensaciones imaginadas de una tarde de toros.Un retrato fiel de todos sus personajes. Todos. Con gracia repajolera para sembrar imágenes de ese ambiente de su plaza cantada. Sin dejar despecho pero quedándose con ella. ¡Que bonito, pregonero!, que bonito vivir tan rotunda tarde de toros. Porque no tiene cinco tardes sino seis. Seis, porque José Antonio Márquez le dejó anoche en pleno patio del Matadero un precioso bullicio de sensaciones toreras a esta feria que se come ya el tiempo. Sensaciones de tarde de toros desmigadas poquito a poco. Minuciosa que no pedante en esa alegría de sentir tanto lo que estás diciendo que se hace fácil entenderlo a los demás.Allí, metidas entre esa compaña suave, brillante, cierta, de esas notas de Nerva servidas por la Banda Municipal. Belleza cincelada al compás de una embestida, decía mientras tanto el pregonero. Dejando poesía y pasión, que si hay que hablar de toros que menos que esa pasión con la que se rompió anoche José Antonio ante ese significativo lleno de la León Ortega.Todas las voluntades toreras de la feria, reivindicadas en la palabra del pregón. Y un sentir: Viva Huelva, La Merced y las Fiestas Colombinas..La alcaldesa Pilar Mirada cerró un acto, con lleno en la grada, en esa vertiente institucional que antes también había ejercido su concejal Ignacio Molina recabando la importancia de la Fiesta taurina para las Colombinas.La alcaldesa elogió la figura de Pereda “por esa gran feria y unir toreros de prestigio con jóvenes toreros”. Reivindicando como apostilla a las palabras de Sebastián Castilla, presidente de la Tertulia Litri ,su decisión de devolver al Matadero otra vez la posibilidad de ser ese escenario de pregón. Los toros tienen que seguir apoyados por todos nosotros siempre desde el respeto que merece quien no gusta de ellos”, apostilló la alcaldesa.