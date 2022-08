'Howgwarts Legacy' retrasa su lanzamiento a 2023.

Los fans de Harry Potter tendrán que esperar un poco más para recibir su carta de admisión a Hogwarts y, con ella, sumergirse de lleno en el nuevo y prometedor juego de rol inmersivo en mundo abierto inspirado en el universo de J.K. Rowling.

Warner Bros. Games y Avalanche han anunciado un retraso en la fecha de lanzamiento de Hogwarts Legacy, que finalmente se pondrá a la venta el 10 de febrero de 2023 para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S.

“La fecha de lanzamiento para Nintendo Switch se anunciará muy pronto", ha añadido la compañía en el anuncio, puesto que no se ha ofrecido detalles sobre la nueva fecha para la versión de la consola híbrida de Nintendo.

Sobre los motivos de este segundo retraso del juego, ya que cabe recordar que inicialmente se anunció para 2021 y después se retrasó al Invierno de 2022; Warner Bros. Game Spain ha asegurado que “el equipo necesita un poco más de tiempo para ofreceros la mejor experiencia posible".

La magia de 'Hogwarts Legacy'

Hogwarts Legacy invita a los jugadores a crearse su propio mago o bruja del Hogwarts de finales del siglo XIX, elegir una de las míticas casas de magia y vivir una aventura en la que ellos serán la clave de un antiguo secreto que amenaza con destruir el mundo mágico.

Los lazos de nuestro protagonista con una magia antigua nos llevarán a enfrentarnos a la rebelión de duendes liderada por Ranrok, un aliado del mago oscuro Victor Rookwood que odia a los magos.

Aunque se trata de una precuela a la historia de Harry Potter, los jugadores podrán revivir el mundo mágico gracias a poder explorar libremente localizaciones el Castillo de Hogwarts y todas sus estancias, como el Gran Comedor, la Torre del Reloj y el Ala del Hospital. Del mismo modo, también se extenderá la aventura a otros lugares como Hogsmeade, el Bosque Prohibido y las tierras que lo rodean.

“Hemos creado el Hogwarts que nos gustaría explorar a nosotros mismos como fans. Creo que todo aquel que haya leído los libros, tanto si es un artista como si no, se ha creado una imagen mental de Hogwarts en su cabeza”, señaló Boston Madsen, especialista en el entorno de Hogwarts.

Como buenos alumnos, para dominar la magia será imprescindible aprender hechizos, elaborar pociones, cultivar plantas y cuidar animales fantásticos; así como también forjar relaciones con otros personajes que nos encontremos en la aventura.

“Vive el mundo mágico en una época remota sin explorar y descubre una verdad oculta de ese pasado. Combate contra trols, magos tenebrosos, duendes y más en tu camino hacia la gran batalla contra un peligroso enemigo que amenaza el destino del mundo mágico.“, añade Warner Bros. Games en la web oficial del juego.

Al tiempo que avancemos en nuestra aventura obtendremos nuevos hechizos y habilidades para luchar en combates y resolver los enigmas del juego. Y para ello, desde Avalanche han decidido apostar por combates intensos y desafiantes con profundidad, así como también un completo sistema de progresión, misiones y tramas secundarias y distintos niveles de dificultad que construirán una experiencia inolvidable para todo tipo de jugadores.

El clásico 'Alone in the Dark' regresará reimaginado para PC, PS5 y Xbox Series XS

Treinta años después de su estreno original, Alone in the Dark regresará con una nueva entrega que se lanzará en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S de la mano de THQ Nordic y su estudio de desarrollo Pieces Interactive.

La saga Alone in the Dark es considerada por muchos como la madre de los survival horror por la influencia que tuvo, posteriormente, en sagas como la conocida Resident Evil.

En lugar de ser un remake al uso, este nuevo Alone in the Dark se define como una reimaginación del juego original con una historia completamente nueva que incorpora los personajes, lugares y temáticas de la trilogía original de los años 90, como el cine negro con elementos de terror clásico de Lovecraft.

Por esta misma razón, al tratarse de una historia original, no es necesario tener conocimientos previos de la trilogía original; aunque “aquellos que sientan nostalgia por los juegos originales reconocerán bastantes cosas”, asegura THQ Nordic.

Los jugadores se pondrán en la piel de uno de los dos protagonistas, Edward Carnby y Emily Hartwood, para explorar los entornos del gótico sur de Estados Unidos en la década de 1920, resolver acertijos y hacer frente a multitud de monstruos con el fin de descubrir el secreto de la Mansión Derceto.

Entre algunos de los miembros del equipo de desarrollo se encuentran Mikael Hedberg, guionista de SOMA y Amnesia: The Dark Descent, quien apuesta por una profunda historia psicológica “que va más allá de los reinos de lo imaginable”; el diseñador de monstruos Guy Davis, conocido por colaborar con Guillermo del Toro; y el compositor Jason Köhnen, leyenda del Doom Jazz, que aportará sus espeluznantes melodías para crear la atmósfera adecuada.

Aunque sin fecha de lanzamiento, el nuevo Alone in the Dark ya está disponible para añadir a la lista de deseos en PC (Steam), PlayStation 5 y Xbox Series X|S.