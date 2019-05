‘Fedra’, protagonizada por Lolita, llega el viernes al Gran Teatro de Huelva

El Gran Teatro de Huelva acoge este jueves a las 21:00 el espectáculo musical Depedro, proyecto transfronterizo de Jairo Zavala, músico madrileño que estará presentando en la capital su nuevo trabajo Todo va a salir bien, en el que vuelca influencias musicales, estéticas y culturales de Latinoamérica, África, el Mediterráneo o Estados Unidos.

En esta cita, los espectadores onubenses tendrán la oportunidad de disfrutar de un auténtico viaje musical, un universo sonoro multicolor que es fruto de las colaboraciones de Zavala con músicos y culturas de todo el mundo, con aclamadas giras por Norteamérica, México, Argentina, Brasil, Australia, Nueva Zelanda y China, así como por el continente africano y toda Europa. Depedro ha logrado incluso que sus discos se publiquen en más de 30 países, dando vida y forma a lo largo de su trayectoria artística a un estilo muy personal, marcado por variadas influencias que se han convertido en uno de sus sellos de identidad.

La programación del Gran Teatro de esta semana se completa el viernes a las 21:00 con la esperada obra teatral Fedra, protagonizada por la conocida actriz y cantante Lolita Flores, quien interpreta con maestría el papel de la reina de la Isla del Volcán.

Así, sobre el escenario de la capital se dará a conocer al público la secreta historia que atormenta a este personaje. Fedra está enferma y ni come ni habla ni duerme. Los médicos son incapaces de averiguar el origen de su padecimiento y el país entero está preocupado por su estado de salud, dando lugar a todo tipo de rumores, como que la reina se ha vuelto loca o que su corazón anda totalmente desolado por las largas ausencias de su esposo.

No obstante, como irá desvelando la trama, que está dirigida por Luis Luque, nadie conoce la verdad y todos se equivocan. Y es que la gran responsable de la dolencia de Fedra no es otra que una pasión que le entristece y angustia desde hace tiempo, un amor prisionero, inmoral e indecente que ya no puede reprimir más.

Los interesados en asistir a alguno de estos dos espectáculos, que forman parte de la programación del Gran Teatro de Huelva, ya pueden adquirir las entradas a través de internet, mediante la web www.huelvatickets.com, así como en la taquilla del Gran Teatro, abierta al público desde hoy al viernes, en horario de 10:30 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, y durante dos horas antes del inicio del espectáculo.