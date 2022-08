Diego Ventura y Andrés Romero hacen esta noche el paseíllo en el Rocío

Los rejoneadores Diego Ventura y Andrés Romero harán esta noche el paseíllo en la plaza portátil de El Rocío coincidiendo con la festividad de el Rocío Chico y con la gestión organizativa del empresario y ganadero onubense José Luis Pereda, que es quien ha puesto los mimbres para que un cartel de rejones que tenía su principio en agosto de 2020, tenga ahora la oportunidad de hacerse e realidad.Debería haber sido hace dos años pero no fue. Después de una presentación con la ermita del Rocío al fondo y todos los focos situados en ese cartel que anunciaba en el 2020 a Rui Fernández, Diego Ventura y Andrés Romero, la pandemia se lo llevó todo por delante. El festejo, la expectación y el lleno que se intuía a través del interés acontecido. Programado en principio para el 14 de agosto de 2020 la situación sanitaria de esos momentos lo trasladó hasta el 28 de ese mismo mes y año. Todo fue en vano y la realidad lo fue dejando en el tintero del olvido.Ahora, dos años después ahí está. Esta noche hay toros en El Rocío. Mucho tiempo hace ya que no se daba un festejo taurino en esas arenas y si nada lo impide, con permiso de la autoridad se han de lidiar cuatro toros del hierro de José Luis Pereda, que tan buenas sensaciones dejaran hacen escasos días con motivo del festejo de rejones de Colombinas.La cita no solo es taurina puesto que habrá una demostración ecuestre también por parte de Rafael Arcos y José Ramón El Chamo y una actuación muy especial en cuanto a cante y poesía por parte del compositor José León.La plaza portátil está instalada en las inmediaciones de Aicab y el festejo tiene además un motivo social al haber pensado José Luis Pereda dedicar beneficios a las asociaciones ‘Camina con Lola’ y ‘Familiares de enfermos de Altzeimer y otras demencias Doñana.Se vuelve pues tremendamente taurino este viernes en el que a partir de las diez de la noche El Rocío tendrá frente a frente a dos toreros a caballo capaces de aportar multitud de sensaciones y emociones pues no en vano andan en un importante momento de forma, ellos y sus cuadras de lo que dan fe la intensa y gran temporada que vienen cuajando.