Destaca Lama en la despedida profesional de Silvera en Manzanilla

Miguel Báez Espuny mató su primer becerro en Manzanilla y ayer Emilio Silvera mató el último de una vida profesional.Un acto administrativo del que curiosamente se ha escrito más que cuando Emilio brillaba en los ruedos con esa luz que siempre tuvo para la gente de Huelva el torero del Molino.Por el tendido, Miguel Báez Litri, el amigo. Por el callejón otro amigo, Tono Chamaco. Toreros de otros tiempos no lejanos. Un cartelazo para esa Huelva no tan lejana ni rosa.Toreros en el recuerdo y por el ruedo seis erales de diferentes camas. El de Villamarta con poco fundamento de raza, tres de los de Salvador Domecq con empaque de bravura y transmisión y un último con teclitas amargas para una sinfonía de toreo como pretendía y se le intuye a Chocolate.La mañana, entretenida pues. Media horita más de ‘miedo’ para los toreros en el ‘patio de cuadrillas’ por razones técnicas pero en balance una mañana que se dejó lidiar y de las que deben entresacarse varias cosas entre ellas la belleza del toreo de Góngora, la agradable sorpresa profesional que supuso el portugués Fera y la gracia con la que pellizca el toreo de Chocolate.Mas de todas esas miradas, la de un veterano metido en paseíllo con mucha juventud torera de por medio y la tropa de alguacilillos que se repartieron el intenso trabajo de llevar a cada destinatario la bonanza de trofeos que a diestra y siniestra avaló el palco.Emilio no tuvo ocasión de mucho. Lo poco que le dejó la desrazada condición del Villamarta fue por empecinamiento de cruzar y buscar la embestida en continúa lucha por buscar ligar los muletazos. Tres derechazos y un par de naturales conforman el escaso botín que Silvera pudo entresacar del fondo de armario que lució su oponente. Con los aceros se notó el desencuentro que Silvera lleva con la profesión por varios años. Oreja en mano Silvera dijo adiós a su vida profesional. Me cuesta pensar que como torero lo haya hecho.Julio Benítez expresó oficio, ganas y decisión pero se topó con un muro reservón y poco dado a dejarse querer. Faena con pulcritud y buena colocación por ambas manos.Lama de Góngora marca el punto culminante de una jornada frente al más completo eral de todos los lidiados. El eral acabó arrastrado en una postrer vuelta al ruedo y el torero jaleado por una faena de belleza y sentimiento importante que alcanzó el mismo brillo por ambas manos con una muleta pulseando la bravura del eral.Sorprendió Fera en oficio y maneras. El de Vila Franca de Xira corrió con gusto la franela y enseñó la bondad y bravura del de Salvador Domecq. Elegante Fera sobre todo al natural.Entrega total de Pepe Martínez frente a otro buen eral al que le enseñó la franela por ambos pitones con mucha soltura aunque en otras ocasiones el ímpetu del eral le sorprendiera en el segundo muletazo.Ni un muletazo se dejó por el pitón diestro el que cerró plaza y los que se dejó fue para dejarle una voltereta al novillero. Resolvió Chocolate con buenas maneras el toreo con la muleta en la zurda pero si algo se me queda en la memoria fue ese quite en el novillo de su compañero Martínez. Tuvo usía en todo su momento.