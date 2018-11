Córdoba reivindica la vigencia de Espaliú a los 25 años de su muerte

Pepe Espaliú murió el 2 de noviembre de 1993. Ahora, 25 años después, la ciudad de Córdoba, su ciudad, programa Pepe Espaliú. Aquí y ahora, un conjunto de acciones artísticas cuyo objetivo es mostrar la vigencia que hoy en día tiene la obra del que fuera uno de los artistas más importantes de su generación.

"Espaliú no ha sido un creador denostado por Córdoba, pero a veces sí se le ha olvidado". En esto incidió ayer, durante la presentación de este programa, el director artístico del mismo, Jesús Alcaide, quien apuntó que el mundo del arte coloca a Espaliú como el creador cuya obra puede adquirir más presencia años después de su muerte, más vigencia, "pero es increíble que aquí no lo sepamos".

Las actividades se iniciarán el próximo jueves y finalizarán el sábado 1 de diciembreElena Medel presenta una ampliación del libro de 1992 con todos los textos de Espaliú

Tour de force y Archiva. Efecto de una fuerza aplicado bruscamente son las dos conferencias que abrirán, el próximo jueves 8, la programación de estas intervenciones. En ellas, Joan Morey y Pepe Miralles, respectivamente, hablarán del sida como una enfermedad social y del arte relacionado con ésta. El sábado 10 habrá otra doble sesión. La primera cita será A system in collapse is a system moving forward, en la que el coreógrafo catalán Aimar Pérez hará una perfomance con el audio de un activista de fondo. La segunda será la presentación de la publicación Lo tocante, de Aimar Pérez y Aimar Arriola.

Looking for Pepe, una performance de Nazario Díaz y Jorge Gallardo, será la siguiente actividad del programa (jueves 15) en tanto que el viernes 16 Edu Hurtado ofrecerá la acción Aquí y ahora. Una acción sobre VIH, un festejo sobre la vida.

El sábado 17 se presentará el proyecto de Alejandro Simón Partal y JT Bravo A veces resulta inquietante que no sepamos de dónde vienen las formas de vida que hoy nos habitan.

Ya el jueves 22, el propio Jesús Alcaide ofrecerá la conferencia Espaliú inacabado. En esto último Alcaide hizo un inciso y recordó que el artista tenía proyectos para Córdoba que no se hicieron, como construir una muleta en el Puente Romano para ejemplificar la solidaridad.

Su famoso vídeo Carrying se podrá ver el viernes 23 en Filosofía y Letras, seguido de una mesa redonda. La proyección de imágenes y películas copará gran parte de esta programación. La Filmoteca, que colabora con el programa, proyectará el mismo viernes 120 pulsaciones por minuto.

Elena Medel, poeta cordobesa y editora del sello La Bella Varsovia, presentará el jueves 29 La imposible verdad. Textos 1987-1993, una ampliación de un libro publicado en 1992 con todos los textos de Pepe Espaliú. Ese mismo día, la Filmoteca de Córdoba proyectará el filme E agora? Lembra-mé, del portugués Joaquim Pinto, y el viernes 30 habrá una conferencia a cargo de Manuel Segade: Espaliú: Los negros.

Las últimas citas de este programa tendrán lugar el sábado 1 de diciembre. Se celebrará la actividad Dibújame una muleta, a cargo de AJ Blázquez, y la acción colectiva Aids is around. Pepe Espaliú está alrededor en el Puente Romano. Además se volverá a proyectar el filme 120 pulsaciones por minuto.

Rafael Ibáñez, el gerente de Vimcorsa, la empresa municipal que gestiona el Centro de Arte Pepe Espaliú, explicó que otro de los objetivos de este programa es "establecer que en este centro sucedan más cosas de las que suceden" y que, de este modo, la figura del artista cordobés tenga "más presencia en su ciudad". Ibáñez destacó la "terrible y potente" actualidad que aún continúa teniendo la obra de Espaliú, de ahí la necesidad de poner en marcha estos diálogos y reflexiones desde distintos ámbitos del arte.

Por su parte, el delegado de Cultura del Ayuntamiento cordobés, David Luque, explicó que el sobrenombre de la programación (Aquí y ahora) tiene que ver con la manera de entender la vida que tuvo Espaliú: "El tiempo es limitado, él lo sabía, había que pasar a la acción". Desde Cultura, añadió Luque, era "obligatorio" realizar este "homenaje" al artista.