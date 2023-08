Colombinas : El día que empezó la feria

Se nos ha venido a las manos. Sola, noble y hermosa, la feria no deja ya sitio al respiro para los que nos toca disfrutarla desde la vertiente del periodista. Desde esa atalaya dura y comprometida como es escribirla o llevarla en imágenes. Dura porque no nos deja nunca disfrutarla al calor de una tertulia de Puerta Grande cuando se acaba la tarde. Exigente, porque el tiempo de las rotativas no perdona demoras ni claudica por razón alguna.Dura, porque al día siguiente habremos de ser los más exigentes lectores con nosotros mismos cuando tengamos en las manos lo que hemos escrito para los demás. Para ustedes. El fruto de la rotativa llena unas veces el corazón de gozo porque nos reconocemos como aficionados. Dura porque posiblemente esa crónica con la que la noche y el corazón empujaron nuestros dedos sobre el teclado, pudiera rozar el orgullo herido de un torero o un ganadero que no la ha visto así.Mas como dijo aquel, “así es la rosa, no tocadla”. Y así debe perdurar porque tan solo es crónica y tan solo un destinatario tiene: el público.Este abrirse de capote sobre la feria no es un capricho, sino una apuesta. Una apuesta por una feria y una ciudad que siente la Fiesta desde muchos ángulos. Una Huelva que no ha inventado el toreo porque el toreo vive dentro de ella desde hace ya muchos lustros con nombres de dinastías apuntados sobre ella. Una ciudad donde la Fiesta no es solo el oropel de grandes nombres de su tauromaquia, ni de altisonantes ganaderos. La Huelva del toro para la que uno escribe no es la del clavel ni el romero en el bolsillo de la chaqueta. Ni tampoco una feria de veinte festejos. La Huelva de mis crónicas es la de una feria sencilla, corta e intensa. Es la feria de mi alma porque es tan blanca y azul desde siempre; y aunque ahora no este un Litri dando la vuelta al ruedo ni un Chamaco ande revolucionando terrenos tiene sin embargo a Miranda, Conquero, Silvera y veinte chavales que quieren estar dentro de ella. Y sigue teniendo Cabezos de miradores y una Puerta Grande por la que los toreros salen a uno de los sitios mas bonitos de la ciudad: La Vega Larga. El sitio donde vive La Merced.Este artículo que tiene ahora mismo entre sus manos y los que le han precedido estos días en forma de reportaje sobre música o personajes forman parte del cariño que le tenemos a esta feria nuestra. Tributo a lo que queremos imaginar como la mejor feria posible, porque contar con imposibles es de necios y malgastar tiempo en quejas, de inútiles.Son ya treinta y tantos largos años firmando crónicas taurinas en este periódico. Unas mejores otras de petardo autentico, pero les puedo asegurar que cada una de ellas fue sin temor ni complejos. Sin protagonismos , pero también con la seguridad que me brindó el respeto de todas estas gentes de mi casa, de este periódico.Hoy ya tocará escribir sobre las circunstancias temporales de un torero o de cualquier toro. Se nos presentan cinco días apasionantes en torno a una feria que ha calado en la calle de verdad. Que ha ilusionado y el aficionado la ha comprado sin ambigüedad. Va a haber llenos. Va a estar grandioso el ambiente. No me cuesta imaginar como se habrán acostado anoche esos seis chavales que hoy pisaran el albero a las ocho de la tarde. A más de uno le vi ayer pasar casi a hurtadillas a los corrales a ver como eran esos seis erales que ya ocupan su sitio en la plaza. Son de esas noches donde se acuesta uno con el ánimo fundido de esperanza e inquietud. Dormir sabiendo que el traje ya está ‘planchado’ colgando esperando a hoy; la montera aguardando en su sitio. Noches de dormir poco y pensar en qué dejará la suerte del sorteo que a las doce ha de llegar con sus papelillos sorteando fortuna.Es precioso que la feria empiece así. Con esperanza y con sitio para los que aspiran a ser como todos esos nombres toreros que vendrán días después.Es precioso que haya esta tarde tres hierros de la tierra que apenas han tenido ocasión de estar anunciados nunca dentro de una feria.Con los ganaderos pensando si se han equivocado con los que han mandado y el mejor se les ha quedado en la dehesa.¡Que quieren que les diga! Pues eso, que qué grande hacen los días de toros las ilusiones de muchos.Y que me gusta esta feria salga como salga. Me gusta por lo choquera que sabe; por lo bonita que pinta esa plaza a la que ayer mimaban los areneros desperezando el albero; sacándolo de ese sueño de dureza donde se esconde el dorado que resplandece al primer sorbito de agua en la tarde.Y que llegaran las crónicas; las de los compañeros contando cosas. Las de esta casa impresas en ese lujo que hoy es el papel. Ese lujo donde escribir sin temor ni complejos la feria más bonita del mundo. ¡Va por ustedes!