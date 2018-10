Bernardo Romero gana un premio de relatos en Aragón

El escritor onubense Bernardo Romero ha sido galardonado este fin de semana en Aragón con el premio al Mejor Relato Monegrino, para El progreso es lo que tiene, dentro del XX Certamen de Relato Corto Tierra de Monegros.

En esta vigésima edición del concurso aragonés, el premio principal ha sido para el escritor madrileño Agustín García Aguado con su obra Ballenas en el Manzanares, y el segundo premio, para Maite Núñez de Rubí (Barcelona) por su relato Calor de hogar.

El premiado relato del onubense recupera un viaje personal a la comarca hace 40 años

El galardón concedido a Bernardo Romero, dotado con 1.000 euros y diploma, reconoce el trabajo que mejor ambiente la comarca aragonesa, compartida por las provincias de Zaragoza y Huesca.

En el transcurso de la entrega de premios, en el marco de una velada literaria celebrada en el Castillo de Sangarrén que reunió a cerca de un centenar de personas, el escritor onubense explicó que El progreso es lo que tiene se enmarca en una "España en proceso de transición hacia la democracia y es un relato de ida y vuelta desde una economía muy pobre de principios de los años 60 del pasado siglo hacia otra más desarrollada". "Se trata a la vez -dijo- de un viaje interior de dos protagonistas que marchan de Los Monegros a Barcelona y tras dos años y medio regresan".

El autor, que conoció la comarca cuando era universitario a través de las explicaciones del catedrático Rubio Recio, ha vuelto a Los Monegros después de un viaje que realizó hace 40 años. Era "un viaje que nos iba a llevar de Bilbao a Barcelona, pero en realidad nunca llegamos a nuestro destino porque nos perdimos en Los Monegros y acabamos yendo a Madrid. Lo que vi y sentí en aquel viaje me ha servido para contar el relato que ha ganado este premio. No he estado en Los Monegros desde entonces, hace más de 40 años, a pesar de haber pasado varias veces por aquí".

Bernardo Romero, según recoge en una nota la organización del certamen, es profesor de Historia y periodista, dibujante, gastrónomo y empresario del sector del ocio. Cuenta con una extensa obra literaria, entre ella dos novelas y un libro de cuentos, piezas teatrales, así como biografías de actrices como Loles León o Kiti Mánver o guías para el viajero y recetarios.

En esta vigésima edición del Certamen Tierra de Monegros se han presentado más de 560 relatos desde 23 países.