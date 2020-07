El Ayuntamiento de Huelva retoma la agenda cultural con las acrobacias de 'Distans'

Poco a poco, la cultura se reactiva en la capital onubense. Las iniciativas van despertando, aunque siempre condicionadas a la especial realidad derivada de la pandemia. En lo que toca a la agenda cultural que impulsa el Ayuntamiento de Huelva, el próximo viernes día 10 ofrece una propuesta destinada a todas los públicos.

Se trata del espectáculo Distans de acrobacias circenses a cargo de la compañía Vol’e Temps, que se desarrollará a las 22:00 en el espacio acondicionado junto a los jardines de la Casa Colón.

De esta forma, con el fin de reforzar su compromiso con el sector cultural, el Consistorio está adaptándose a las circunstancias actuales y cumpliendo con todas las recomendaciones sanitarias, para garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar al aire libre de grandes espectáculos como éste, que está además dirigido a la asistencia de toda la familia.

Así, Distans, el nuevo montaje de teatro, circo y danza de Volé Temps, recalará el 10 de julio en Huelva para mostrar al público onubense un viaje mágico, sensible y divertido, guiado a través de las emociones. Todo ello, en el marco de un espacio visual y sonoro que no dejará indiferente a los espectadores, y donde no faltarán arriesgadas escenas de circo acrobático y secuencias de teatro gestual.

De esta forma, trayendo a la capital propuestas innovadoras como ésta, el Ayuntamiento quiere, por una parte, contribuir a favorecer la reactivación de un sector duramente castigado por la crisis sanitaria del Covid-19 como es el cultural, y, por otra, ofrecer al público onubense espectáculos con precios asequibles.

Las 150 localidades para ver Distans, que pueden adquirirse en la taquilla del Gran Teatro y en www.huelvatickets.com, tienen un precio simbólico de 3 euros. Además, la recaudación tendrá fines benéficos e irá destinada a cubrir la labor que realiza Cáritas en la capital, dada la necesaria emergencia social que ha provocado esta crisis.