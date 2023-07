Una derrota que sabe a victoria: el PSOE pierde un escaño en Huelva pero confía en las matemáticas para gobernar

Alegría, sonrisas y mucho optimismo en la sede del PSOE de Huelva pese a que los resultados electorales de este 23J, reconocen, "no son los esperados". El Partido Socialista ha logrado finalmente 122 escaños, dos más que en las elecciones de noviembre de 2019, su precedente más inmediato.

Los abrazos entre simpatizantes y miembros del partido repetían la estampa de los anteriores comicios en los que el PSOE consiguió ser la fuerza más votada. La debacle que vaticinaban los sondeos de última hora - entre ellos Sigma dos y GAd3, mantuvieron a los socialistas afligidos hasta que el escrutinio estuvo bastante avanzado.

El semblante de los socialistas dio un giro de 180 grados cuando el contéo del voto por correo dejaba en posición de hacer cálculos para un futuro gobierno. Los resultados finales para la provincia quedaban finalmente en un importante empate técnico entre el Partido socialista, que logró 3 escaños aquel 10N, y que finalmente acaba la jornada con dos, el PP, que quedó con uno y suma otro. "Estamos muy contentos con que la provincia vuelva a teñirse de rojo", expresó la Secretaria General de los socialistas, María Eugenia Limón al final de la jornada.

La aritmética general deja a las claras que pese a que el Partido Popular es el ganador de la noche con 136 votos y cuenta, de entrada con el apoyo de la ultraderecha, que ha logrado 33 escaños, es más que probable que no pueda gobernar al quedar lejos de la mayoría absoluta. La posibilidad del apoyo con Junts per Cat queda lejos y el socialismo celebró en la sede provincial las palabras de la representante catalana. Miriam Nogueras, recordando que no hará presidente a Feijóo.

Los socialistas enarbolaron la bandera del puño y la roja al grito de ¡Presidente, presidente! cuando un exultante Pedro Sánchez salía al balcón de Ferraz anunciando que "el bloque involucionista y de retroceso ha fracasado" en España.

Pese a que la batalla por lograr conformar gobierno será larga, tal y como advertía el exalcalde de Huelva, Gabriel Cruz ante los micrófonos de Huelva Información, "España tiene que progresar y se tiene que modernizar", ha asegurado. "Ha sido un camino muy laborioso y partíamos de una situación complicada pero lo hemos logrado".