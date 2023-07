Gabriel Cruz: "El PSOE liderará la transición energética en la que Huelva será protagonista"

El cabeza de lista al Congreso por el PSOE de Huelva, Gabriel Cruz, llama a los onubenses a que voten el próximo 23 de julio por un Gobierno "igualitario, libre y progresista". Un Gobierno que "liderará la transición energética" en la que, asegura, "Huelva tendrá un gran protagonismo con su apuesta por el hidrógeno verde".

A las puertas de las elecciones generales, el candidato socialista se compromete a defender en el Congreso el desarrollo industrial de Huelva, porque, dice, "es la industria el verdadero motor de la economía onubense".

-¿Por qué los onubenses deberían confiar en la candidatura socialista para el próximo 23J?

-En primer lugar, porque represento un proyecto para la provincia de Huelva y para España de progreso, de igualdad, de avance y de compromiso con los retos que tenemos por delante como país europeísta. Un proyecto de libertad en el que no nos olvidamos de las personas y en el que caben todas las formas de pensar y de vivir desde el respeto y la tolerancia. La candidatura socialista está dispuesta a construir esa España que asuma y lidere la transición ecológica a la que está avocada el mundo. Y en mi caso, además, me presento con el compromiso que siempre he puesto y sigo poniendo en la defensa de los intereses de los ciudadanos, muy especialmente de los de Huelva.

-Sus años en la Alcaldía le habrán permitido conocer bien la realidad de Huelva, ¿Qué necesita la provincia de manera urgente?

-El ejercicio de la Alcaldía en la ciudad de Huelva sí te permite profundizar mucho en cómo se vive, en las necesidades que tienen las familias y también en las aspiraciones y en los sueños. Al final, una ciudad como Huelva es el reflejo de toda la provincia que seguramente sirve como banco de ejemplo de todas las situaciones que se pueden vivir en los diferentes pueblos. El alcance que supone esa relación directa de día a día con el ciudadano hace que la empatía se multiplique y tenga una especial sensibilidad a la hora de entender los problemas de los demás. Pero lo que realmente Huelva necesita y ahí creo que coincidimos todos, es resolver el déficit de infraestructuras acuciante para que compitamos en igualdad de condiciones con otros territorios a la hora de desarrollar proyectos.

-Entonces usted empezaría a trabajar por las infraestructuras

-Yo creo que las infraestructuras tienen que tener presencia en la próxima legislatura. En infraestructuras de comunicación tenemos un proyecto que está enquistado que es el del aeropuerto, que además es de iniciativa privada y por lo tanto, el riesgo lo asume el sector empresarial y debería ya ver la luz. En infraestructuras de comunicación es fundamental la conexión de alta velocidad con Sevilla o el desdoble de la N-435, por poner los ejemplos más relevantes. En cuanto a las infraestructuras hídricas, terminar la presa de Alcolea y el túnel de San Silvestre y también las infraestructuras eléctricas para aumentar la capacidad que vamos a necesitar de cara al protagonismo que va a tener Huelva en todo el proceso de transición energética con el hidrógeno verde.

-¿Apostará por el Puerto?

-El Puerto es un elemento importantísimo para seguir avanzando en el desarrollo industrial, porque, en mi opinión, es la industria el verdadero motor de la economía. En este sentido, el Puerto será clave en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización. Tenemos que pensar que en el modelo industrial del hidrógeno verde la aplicación más inmediata es el transporte pesado, como el marítimo. Vamos a liderar la producción de energía verde y el Puerto tiene que ser un aliado a la hora de competir con otros territorios y proyectos.

-¿A qué se compromete con Huelva?

-Me comprometo a ser diputado por y para Huelva. Es verdad que formas parte de un grupo en el Parlamento y estás en el marco de una estrategia nacional, pero me comprometo a no olvidar nunca por quién soy diputado y para qué.

-Hace unos días hacía un llamamiento a los jóvenes, para que acudieran a las urnas

-Pienso que ofrecemos muy poco a los jóvenes. A mí no me gusta el discurso de que "los jóvenes son el futuro de Huelva". Los jóvenes y los niños son el presente. Cada uno vive su provincia, su región o su país en la fase vital en la que le corresponde y tiene necesidades y aspiraciones en esa fase. Además, desde la juventud se tiene un concepto libre, integrador e igualitario de la sociedad, por eso son muy importantes a la hora de votar.

-¿Cuáles han sido los grandes logros del Gobierno de Sánchez con respecto a Huelva?

-Si hablamos de Huelva, yo diría que la puesta en marcha de todo el proceso administrativo para la contratación de proyectos y ejecución de obra del Túnel de San Silvestre. Creo que es clave para Huelva, así como el desbloqueo del proyecto de regeneración y recuperación de las balsas de fosfoyesos con la declaración de impacto ambiental que ha hecho que podamos comenzar a dar por resuelto un problema que nos lastraba muchísimo.

-¿Nota cierta apatía del ciudadano con estas elecciones?

-Yo creo que sí y mucho tenemos que ver los partidos políticos con que la ciudadanía no se sienta involucrada, porque a veces nos distanciamos de lo que son las cosas de verdadero interés. No hablamos de presente, no hablamos de futuro, ni de proyectos y entramos en una espiral de confusión que no ayuda. Pero yo les diría que con apatía o sin ella, después del 23 van a salir unos resultados en las urnas, se va a constituir el Parlamento y de ahí saldrá un Gobierno que tomará decisiones votemos o no, nos sintamos motivados o no, por lo que debemos participar en la conformación de ese Gobierno. Tenemos que decidir quién tiene que ser quien asuma la oportunidad de gobernar España los próximos 4 años y eso se hace con el voto de todos. Hay que votar porque es el momento de decidir qué España queremos.

María Eugenia Limón candidata del PSOE al Senado

– ¿Cuál es el principal motivo por el que la gente de Huelva debería votar al PSOE?–Para ser más felices, esa es la principal razón. Desde el Partido Socialista nos marcamos el objetivo de mejorar la vida de la gente en todos los ámbitos. Los y las onubenses nos merecemos seguir progresando a buen ritmo y nunca dar un paso atrás. En esta legislatura se han subido los salarios, las pensiones, el ingreso mínimo vital, han aumentado las becas, hemos avanzado en derechos y libertades y eso no solo lo tenemos que conservar sino continuar creciendo.– ¿Cuáles serían los principales retos que se marca el Partido Socialista en esta provincia?–Pues como provincia nos marcamos muchos retos como el turismo como principal motor económico, con mejores infraestructuras, acabar con la brecha salarial, que los jóvenes se sigan formando y ese talento se quede en Huelva, que tengan una vivienda digna, que tengamos unos servicios públicos de calidad, que nuestra industria y minería prosperen, que las mujeres tengamos cada vez más igualdad y que el colectivo LGTBI tenga más derechos.– ¿Qué es lo que más le preocupa de la situación de la provincia?–Una de mis grandes preocupaciones en esta provincia son los servicios públicos en los pueblos pequeños, especialmente, la situación sanitaria.